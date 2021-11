Keira Knightley confiesa tener Covid en mitad de una entrevista: "Me siento como la mierda"

Una simple charla de Zoom ha servido para que los fans de Keira Knightley comiencen a preocuparse por el estado de salud de la actriz. En mitad de la promoción de la apocalíptica película navideña Silent Night, la actriz confesaba a una periodista de The Telegraph's Stella haber contraído la Covid y estar en cuarentena.

"Tengo Covid y me siento como la mierda", confesaba la actriz al disculparse por no poner la videocámara. Esta explicaba también que sus hijos Edie (6) y Delilah (2) se estaban recuperando más rápido que ella, mientras que su marido James Righton es asintomático. "Está siendo muy engreído al respecto, está convencido de que es porque es uno de esos nadadores de agua fría y yo no".

La actriz de 36 años se suma así a un listado extenso de intérpretes de Hollywood que han sido afectados con el virus y que no ha dudado en hablar al respecto de su terrible experiencia, como Tom Hanks, Gwyneth Paltrow o Alyssa Milano.

La similitud con 'Silent Night'

Curiosamente, Silent Night retrata también la llegada de un virus apocalíptico, que afecta a un grupo de amigos reunidos en Navidad. Una similitud con la realidad sobre la que la actriz se ha querido pronunciar.

"Estábamos filmando escenas en las que las tiendas se quedaban sin comida al mismo tiempo que las noticias se llenaban de historias de que se había acabado todo el papel higiénico. Fue increíblemente extraño para todas", ha señalado la actriz sobre las grabaciones del filme de Camille Griffin, que tenía lugar en febrero de 2020.

"Creo que debería venir con una advertencia, porque ahora todos van a ver la película con una experiencia vivida- con suerte no tan horrible como esta-, pero de repente se ha vuelto mucho más cruda". Mientras tanto, Knightley se recupera estos días en confinamiento en su casa de Londres a la espera del estreno en la cartelera a finales de diciembre de Silent Night y el comienzo próximamente del rodaje de Boston Strangler.

