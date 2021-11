Keanu Reeves responde a los rumores que lo vinculan con Marvel: "Sería un honor"

Todos saben que, tarde o temprano, los caminos de Marvel y Keanu Reeves están destinados a cruzarse. Muchos son los fans que llevan pidiendo la incorporación del actor de John Wick al MCU, el rol que precisamente ha probado que con su edad aún sigue en plena forma y podría encajar perfectamente en cualquier rol de acción que demandase una nueva película de superhéroes.

Reeves, que se encuentra en plena promoción de su última película, el retorno a la saga que le dio la fama con Matrix Resurrections, ha querido contestar a estos rumores y de paso prender la llama de cara a los fans para una posible incorporación al MCU: "Sería un honor. Hay algunos directores y visionarios realmente increíbles, y están haciendo algo que nadie ha hecho nunca. Es especial en ese sentido, en cuanto a la escala, la ambición y la producción. Así que sería genial formar parte de eso", afirmaba rotundo Reeves.

El mero hecho de que Keanu Reeves no le cierre las puertas al MCU (cosa que sí han hecho otros intérpretes) ya es una buena señal. El actor incluso se atreve a bromear con los "universos" de los que tanto se habla ahora con el estreno de Spider-Man: No Way Home: "¿No es más grande que un solo universo? Es casi como un multiverso. Un Marvelverso", comentaba entre risas para Esquire. Los fans ya saben lo que quieren, Keanu también, solo falta que Kevin Feige le haga la llamada correspondiente. En el MCU siempre hay hueco para uno más.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.