Katie Leung ('Harry Potter') fue obligada a negar que sufría acoso racista

Con 16 años, Katie Leung se incorporó al reparto de la saga Harry Potter. Algo que habría supuesto un sueño para toda actriz joven de no ser por los insultos racistas que Leung tuvo que sufrir a raíz de su trabajo como Cho Chang. Ahora, la actriz escocesa de origen chino recuerda que los responsables de marketing de la película le prohibieron denunciar este acoso en las entrevistas.

En una entrevista con el podcast Chinese Chippy Girl (vía Entertainment Weekly), Leung rememora el susto que se llevó la primera vez que puso su nombre en Google tras el estreno de Harry Potter y el cáliz de fuego. "Me encontré con esta web dedicada al fandom de Harry Potter. Recuerdo haber leído los comentarios. Y sí, había un montón de mierda racista", señala. Más adelante, habla de otra web dedicada a recopilar insultos contra ella.

Sin embargo, los responsables de la saga no querían empañar la imagen 'familiar' asociada a los trabajos de J. K. Rowling, de modo que se dirigieron a ella para que no hablase de estas malas experiencias.

"Recuerdo que me dijeron: 'Mira, Katie, hemos visto estas webs de las que habla la gente. Y si te preguntan por ellas, tú diles que no es verdad, que eso no está pasando". "Yo símplemente agaché la cabeza y dije 'vale, vale' aunque lo había visto con mis propios ojos. Fue como: 'Muy bien, diré que todo va genial". Leung no da detalles sobre quiénes le dieron estas órdenes.

Pese sentirse "jodidamente agradecida" por la oportunidad de trabajar en Harry Potter, Leung sigue lamentando el haber tenido que mantener la boca cerrada. "Procuré hacer como que todo aquello no existía. No sé si es la mejor manera de enfrentarse a ello, pero, naturalmente, eso fue lo que hice para seguir adelante y ser una buena actriz".