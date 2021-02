Kate Winslet recuerda las crueles críticas de la prensa sensacionalista hacia su peso

No todo han sido premios, aplausos y focos en la prolífica carrera de Kate Winslet.La actriz también ha tenido que hacer frente a las críticas sobre su físico por parte de revistas sensacionalistas, sobre todo durante sus comienzos, tal y como ha recordado ahora en una entrevista para The Guardian.

En la conversación con el medio inglés, ha recordado las críticas por su peso con las que tuvo que lidiar cuando comenzaba a dar sus primeros pasos en la industria. "En mi veintena, la gente hablaba mucho sobre mi peso", ha rememorado: "Y me llamaban para que comentara mi físico. Entonces me pusieron la etiqueta de ser valiente y franca. No, simplemente me estaba defendiendo".

Winselt ha asegurado en la entrevista que hubo momentos en los que no se defendió tanto como debería haberlo hecho porque las mujeres, sobre todo en aquel momento, tenían miedo de expresar lo que pensaban. Para ella, como para muchas otras, el cambio en esa actitud llegó con el movimiento #MeToo porque hizo que las mujeres "sintieran una sensación de conexión con la otra".

La actriz ha contado que, recientemente, ha vuelto a leer algunos artículos sobre ella a finales de los 90, cuando tan solo tenía 19 años. "Era casi ridículo lo impactantes, críticos y crueles que eran los periodistas de tabloides conmigo", ha afirmado.

"Yo aún estaba tratando de averiguar quién era. Ellos comentaban mi talla, hacían estimaciones sobre mi peso, publicaban la supuesta dieta que estaba haciendo", ha añadido: "Fue crítico, horrible y decepcionante de leer. Pero también me hizo sentir muy conmovida. Por lo diferente que es ahora".

Pese a este acoso mediático que sufrió en sus comienzos por parte de la prensa sensacionalista, Winslet ha seguido trabajando todos estos años, logrando una de las carreras más camaleónicas y envidiadas de Hollywood. Esperamos verla pronto en las secuelas de Avatar, pero antes, el 18 de abril, llegará a HBO con una miniserie,Mare of Easttown, en la que da vida a una detective que investiga un asesinato.