Kate Winslet: "Conozco a actores que siguen en el armario por culpa de la homofobia de Hollywood"

En 2021, medio siglo después de la extinción del Código Hays y con el matrimonio igualitario siendo una realidad en varios estados de EE UU, cualquiera diría que las historias de intérpretes LGBT ocultando su sexualidad son cosa del pasado. Pero Kate Winslet asegura que siguen siendo una realidad.

En una entrevista con The Sunday Times (vía People), la actriz de Ammonite asegura conocer "al menos a cuatro" figuras de Hollywood que siguen en el armario por miedo a represalias de la industria.

Según Winslet, algunos de estos "actores jóvenes" están empezando sus carreras, mientras que otros son estrellas de pleno derecho. Pero todos tienen un punto en común. "Están aterrorizados ante la idea de que se revele su sexualidad y que eso les impida conseguir papeles de hetero", señala la actriz. Y añade: "Eso es bien jodido".

Winslet prosigue citando el caso de "un actor muy conocido" cuyo agente estadounidense le dijo que no hiciera pública su bisexualidad. La actriz describe tanto este caso como otros similares como "dolorosos". "Tienen miedo de que les descubran, y así es como lo dicen", explica.

"Hollywood tiene que deshacerse de esa mierda pasada de fecha de 'No puede interpretar a personajes hetero porque por lo visto es gay", añade Winslet. Quien, además, señala que este problema afecta sobre todo a los hombres.

"Podríamos haber tenido una charla acerca de cómo me siento al interpretar a una lesbiana [en Ammonite] y, posiblemente, quitándole ese papel a alguien", señala la actriz. "Pero estoy harta de de no hablar sinceramente de mis auténticas opiniones y sé que el papel no se lo ofrecieron a nadie más". "Aceptando este papel, tenía una oportunidad para llevar una historia LGBTQ a las salas de estar de la gente", remacha.