Kate Hudson cree que el nepotismo es más grave en otras industrias al margen de Hollywood

La New York Magazine ha querido despedir el año echando gasolina a una controversia que lleva tiempo presente en Hollywood, pero que nunca había sido ilustrada con tanta contundencia. Esta publicación estadounidense ha indagado en la afloración de los nepobabies como forma de denunciar el nepotismo y endogamia que cunde en la industria del cine, llena de intérpretes y cineastas que se han topado con multitud de oportunidades de medrar gracias a parentescos ilustres. Como era de esperar, la aparición de este reportaje ha picado lo suyo. Jamie Lee Curtis, hija de Janet Leigh (Psicosis) y Tony Curtis (Con faldas y a lo loco) ha escrito en Instagram que el texto le parece “denigrante”.

Mientras que Lily Allen, hija del actor Keith Allen y la productora Alison Owen, ha sido más caústica: “Los nepobabies que deberían preocuparos son los que trabajan en bufetes de abogados, bancos y política, si hablamos de consecuencias en el mundo real y de robarle oportunidades a la de gente”, dijo. A estas reacciones hay que unir la de Kate Hudson, actriz que acaba de estrenar Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion en Netflix. Hudson es hija de Goldie Hawn y Kurt Russell, y tiene varios parientes en la industria (como Wyatt Russell). Asimismo está comprometida con el director Danny Fujikawa y no ha dudado en mostrar apoyo a las ambiciones musicales de su hijo Ryder (el que tuvo a su vez con Chris Robinson, de los Black Crowes).

Vaya, que Hudson sabe mucho de los nepobabies, y vía The Independent le ha quitado importancia al asunto. Según ella, el nepotismo es más preocupante en otras industrias al margen de Hollywood, donde tampoco sería para tanto. “En realidad creo que hay otros sectores en los que es más común… ¿quizá la moda?”, reflexiona. “Lo veo en estos negocios mucho más que en Hollywood. A veces he estado en reuniones donde me preguntaba. ‘Espera, ¿este de quién es niño? Esta persona no sabe nada’”. Y concluye: “No importa de dónde vengas ni cuál sea tu relación con el negocio. Si trabajas duro y lo bordas, no importa”.

