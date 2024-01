Kate Beckinsale acabó la noche de los Globos de Oro en el hospital

El domingo, Los Ángeles se vistió de gala para dar comienzo a la temporada de premios con la 81ª edición de los Globos de Oro, galardones que reconocen la mejor ficción en pequeña y gran pantalla en el último año. El hotel Beverly Hilton acogió la ceremonia, a la que acudieron los nominados, además de varias estrellas del cine y la televisión.

Entre las celebridades invitadas, estuvo Kate Beckinsale, que durante la gala entregó junto a Don Cheadle el premio a mejor actriz en drama a Lily Gladstone por su trabajo en Los asesinos de la luna (aquí puedes leer el palmares completo).

Tras la ceremonia, la gran mayoría de invitados, nominados y ganadores se desperdigaron por las diferentes fiestas que se celebraban en Los Ángeles, pero Beckinsale, en lugar de unirse a las celebraciones, se fue al hospital, tal y como ella misma ha desvelado en una galería de fotos que ha compartido en Instagram.

Kate Beckinsale y sus fotos en el hospital tras los Globos de Oro

En el álbum, vemos a la actriz posar en la alfombra roja de los Globos de Oro, así como su posterior intervención en la gala para presentar el premio para Gladstone. Sin embargo, son las dos últimas imágenes de la galería las que han captado la atención de sus seguidores al mostrarla, aún con el vestido de Atelier Zuhra puesto, junto a una cama de hospital.

"Los Globos de Oro 2024, de principio a fin", se puede leer junto a las instantáneas.

Aunque la actriz no ha explicado la razón por la que visitó el hospital el domingo por la noche, EW ha recordado un mensaje que compartió en redes sociales el mes pasado, pidiendo a sus seguidores que mandaran fuerza para su padrastro enfermo, el director Roy Battersby.

"Necesitamos un milagro", decía la intérprete: "Esta semana, la salud de mi querido padrastro, Roy, ha dado un giro aún más aterrador y necesitamos cada pizca de amor y magia con la esperanza de que se recupere".

Beckinsale añadía que se sentiría muy agradecida si la gente "fuera tan amable de mandar energía curativa": "Nunca me lo perdonaría si no lo hubiera intentado todo y después me preguntara el resto de mi vida si eso hubiera ayudado".

Así, es probable que, tras su paso por los Globos de Oro, la actriz acudiera al hospital para acompañar a Battersby y su familia en este duro momento que están atravesando.

