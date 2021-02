Justin Roiland: "Rick, de 'Rick y Morty', es un tipo narcisista, nihilista y oscuro"

Primero fueron voces. Aunque ahora sean los protagonistas de una de las series más famosas del mundo, Rick y Morty nacieron de la afición de Justin Roiland por poner voces a sus animaciones. Le gustaba tanto cómo sonaban Doc y Mharti, su versión animada y guarra de Regreso al futuro en forma de cortometraje, que el animador aprovechaba cualquier oportunidad que tenía para ponerlos a hablar. Hasta que el creador de CommunityDan Harmon los vio y supo que ahí había una serie.

Muchas figuritas de merchandising después, Roiland y uno de los guionistas de Rick y Morty, Mike McMahan, han creado Solar Opposites, sobre una familia de alienígenas atrapados en la Tierra y que podemos ver en Disney + (Star) desde este fin de semana. Korvo (Roiland), Terry (Thomas Middleditch), Jesse (Mary Mack) y Yumyulack (Sean Giambrone) son un equipo de alienígenas que aterrizan en una zona suburbial de EE UU tras la explosión de su planeta. Les acompaña una especie de babosa amarilla llamada ‘The Pupa’ que, a pesar de su aspecto de bebé, es la clave del plan que estos extraterrestres tienen para sus vecinos terrícolas. ¿Un plan tan maligno como los de Rick en Rick y Morty? Para nada. Si en aquella, el nihilismo y la oscuridad de Rick, un alcohólico narcisista y superinteligente, lo impregnan todo, en Solar Opposites sus personajes inocentones marcan el tono.

¿Qué inspiró la idea de Solar Opposites?

Nos apetecía mucho contar una historia de inmigrantes y explorar la cultura humana a través de la mirada de los aliens. Era una manera de subrayar todas esas cosas que hemos aceptado en nuestra cultura, desde lo moderno a lo antiguo. Es muy divertido y liberador referirnos a estas cuestiones desde esa mirada inocente y naif. Y también queríamos hacer cosas locas de ciencia-ficción.

Hay algunos parecidos a Rick y Morty y algunas diferencias. ¿Qué te parece que la gente vaya a comparar ambas series?

En un principio, me aterrorizaba que los comparasen. Pero son muy distintos. En Rick y Morty tienes a Ricky, el centro de la serie. Es alguien que está por encima de todo, que va siempre por delante de cualquiera, muy narcisista e inteligente, un alcohólico, drogadicto, un tipo que manipula a la gente, nihilista, oscuro... Nunca sabes cuáles son sus intenciones reales, ni siquiera cuando está siendo majo. Korvo y el resto de personajes de Solar Opposites son muy inocentes, un poco naif. Y eso hace que la serie sea muy distinta, nos permite contar historias más tontas y luminosas. Le quitamos el nihilismo y la oscuridad y lo pusimos en la subtrama de The Wall. Es verdad que las dos series tienen mi estilo. Parece que están sucediendo en el mismo universo y que Rick y Morty van a estar en algún lugar del mismo país, pero tienen tonos distintos. Creo que es mejor que la gente no vaya esperando Rick y Morty, lo disfrutarán más.

Solar Opposites también incide más que Rick y Morty en la trama de temporada.

Eso lo teníamos claro desde el principio y decidimos poner el foco en la subtrama de The Wall. La historia de los aliens es más episódica mientras que The Wall está más serializada.

¿Cuánto de los personajes surge en el proceso de doblaje?

En las primeras temporadas, en el piloto, es una mezcla de ambas cosas, del guion y del doblaje. La voz conforma a los personajes. Cuando escribimos el personaje de Terry, estamos pensando en Thomas [Middleditch, en su ritmo y en lo que puede aportar. Y así con todos los personajes. Siempre ha sido así pero especialmente con esta serie. Cuando escribimos el piloto sabíamos que yo iba a hacer la voz de Korvo y estuve haciendo la voz ya desde la escritura del guion, jugando con diferentes ideas. Fue de gran ayuda para construir el personaje.

¿Qué mensaje quieres transmitir con la serie?

No creo que tenga ninguna agenda en particular ni que quiera mandar ningún mensaje. Es más un intento de entretener. Nos preguntamos qué es lo que nos divierte y vamos en esa dirección a lo largo de los episodios de la temporada. En la subtrama de The Wall sí que perseguimos un tono a lo serie de HBO. Queríamos algo que contrastase totalmente con la sit-com tontorrona de aliens. Cortas a la trama de The Wall y es otro mundo. Es algo que nos ha ilusionado mucho desde el comienzo del proyecto; puede que se haya hecho antes pero yo nunca lo había visto.

¿Qué es lo que más te gusta de Korvo?

Solar Opposites Gifmaker

Me gusta lo susceptible que es a acabar enredado en asuntos humanos a pesar de su reticencia previa. Un ejemplo claro es cuando van a un cumpleaños de humanos y hay un mago. En un principio no quiere saber nada de aquello pero acaba obsesionado con la magia, se convierte en la prioridad absoluta de su vida.

¿Qué es lo que te gusta tanto de la ciencia-ficción?

La ciencia-ficción me ha obsesionado durante toda mi vida. De niño, mis películas favoritas eran de ciencia-ficción, Exploradores,Invasores de Marte, podría dar una lista grande. Me parece que ese género es muy fértil, absolutamente imaginativo. Con los aliens te puedes divertir también muchísimo y puedes comentar sobre la cultura de una forma que con humanos no podrías hacer. Todo lo que hago es de ciencia-ficción, las series, los videojuegos. Es que no tiene límites, puedes hacer lo que quieras.