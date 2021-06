'Jurassic World: Dominion' enseña sus plumas: primer adelanto y nuevo póster

Si prestáis atención, ya se puede ver el vaso moverse y escuchar el suelo temblar. No, no se trata solo del T-Rex de la Isla Nublar, sino de mucho más. Jurassic World: Dominion está muy cerca de llegar y de momento lo ha hecho con un increíble adelanto en el que ya ha dejado ver ciertas cosas. O deberíamos decir plumas.

El actor Sam Neill, una de las caras del mundo jurásico junto a Laura Dern y Jeff Goldblum (que también estarán en la película), ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida. Lo hacía con un nuevo póster de la película que, aunque guarda en gran medida semejanza con el primero que había salido, incluye nuevos elementos. El ámbar con el T-Rex permanece, pero ahora es eclipsado por un enorme mosquito, en un guiño a los insectos fósiles de los que se extraía el ADN de los dinosaurios, tal y como explicaban en Parque Jurásico.

Además del actor que da vida al doctor Alan Grant, el director de la película, Colin Trevorrow, ha querido mostrar un nuevo adelanto en forma de un dinosaurio inédito hasta la fecha. En la imagen que compartía el director de Jurassic World a través de Twitter puede verse al Moros Intrepidus, flamante incorporación para la nueva entrega. Lo que ha llamado la atención de esta especie familiar del T-Rex son sus plumas, algo que ha sido muy bien acogido por los fans de la saga, que echaban en falta esta característica en unos dinosaurios que hasta entonces se habían mostrado poco menos que "desnudos", según afirman. ¿Veremos a partir de ahora muchos más con este tipo de plumaje?

Póster oficial de 'Jurassic World Dominion' Cinemanía

"Let’s go back to the movies"



Más allá del mundo jurásico, otra curiosidad que ha dejado este nuevo adelanto han sido detalles concretos sobre el estreno de Jurassic World: Dominion. No olvidemos que la película debía de haberse estrenado precisamente este viernes 11 de junio, pero claro, llegó la pandemia y no estaban los dinosaurios para defenderse. Es por eso que estos adelantos han caído como agua de mayo para tranquilizar a los fans de la saga y de paso dejar una promesa, un ánimo por parte del director para el regreso a las salas: Let's go back to the movies.

Aunque ahora el film está programado para estrenarse dentro de un año, el 10 de junio de 2022, el nuevo póster ya da una pista de que veremos un adelanto muy pronto, y con Fast & Furious 9 como maestro de ceremonias. Porque nada mejor que Dom Toretto y sus muchachos en IMAX para ponernos los dientes largos.