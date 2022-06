'Jurassic World: Dominion' empieza a hacer caja y podría recaudar 45 millones en 15 países el fin de semana

A nuestros cines llegará el jueves 9 de junio, y en Estados Unidos el viernes 10. Pero, Jurassic World: Dominion ya empieza a ser un taquillazo, aunque de momento solo se haya estrenado, el miércoles día 1, en Corea del Sur. Allí debutó en su primera jornada recaudando 6 millones de dólares, según recoge Deadline, lo que le convierte en el cuarto mejor estreno en los cines surcoreanos, solo superado por la antecesora de la saga, Jurassic World: El reino caído dirigida por Juan Antonio Bayona, Vengadores: Endgame y la producción local Along With The Gods 2.

No obstante, sí que se ha erigido como el mejor estreno desde que empezó la pandemia. Y las previsiones a nivel global sobre la acogida de esta tercera entrega de la nueva trilogía jurásica que ha dirigido Colin Trevorrow, que también firmó la primera de 2015, son (como era de prever) inmejorables.

Este mismo fin de semana se estrena en otros 14 países, entre ellos Italia, México y Brasil, y los pronósticos apuntan a que podría acabar recaudando unos 45 millones de dólares en estos primeros días.

En comparación con los debuts de las otras dos entregas en un periodo de tiempo y países similares, Jurassic World ingresó 47,3 millones en 2015 y El reino caído 59,8. En cualquier caso, y se quede algo por debajo o por encima de estas cifras, queda claro que la fiebre jurásica que se inició con el filme de Spielberg de 1992, basándose en la novela de Michael Crichton, sigue intacta. Y en este cierre de la nueva trilogía (que no de la franquicia) repetirán tanto Bryce Dallas Howard como Chris Pratt en los roles protagonistas, pero muy bien reforzados con los esperados regresos de los personajes protagonistas del largometraje de los 90.

En otras palabras, volveremos a ver en acción entre criaturas prehistóricas a Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum, esta vez en un mundo en el que los humanos deberán aprender a convivir con las primitivas bestias.

