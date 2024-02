Julianne Moore y Natalie Portman reaccionan a las críticas a 'May December': "No está hecha para ser un biopic"

May December (Secretos de un escándalo) cuenta una historia muy peculiar que está basada en hechos reales, pero que según sus protagonistas, no pretende reflejar lo sucedido fielmente, sino crear algo completamente original. Así lo afirmaron Natalie Portman y Julianne Moore, las dos grandes estrellas del filme dirigido por Todd Haynes.

Esta respuesta de las actrices llegó a raíz de las críticas de Vili Fualaau, protagonista de los sucesos que sirvieron de inspiración para el largometraje. Cuando tenía 12 años comenzó una relación sentimental y sexual con Mary Kay Letournau, su profesora de 34 años. Este caso fue mediático y polémico a partes iguales, aunque ni la cárcel para la docente pudo evitar que se casaran años después y formasen una familia.

Se puede apreciar que la historia original influyó bastante. Elizabeth Berry, el personaje que interpreta Natalie Portman, es una actriz que va a protagonizar una película sobre una relación entre una profesora y su alumno. Para ello, decide conocer personalmente a la pareja real, a la que dan vida Julianne Moore y Charles Melton. Tras ver el largometraje, Vili Fualaau criticó el resultado final y la falta de fidelidad con los hechos que ocurrieron en su propia vida.

"No está basada en ellos. Obviamente su historia influyó a todo lo que creamos y a la idea. Pero son personajes de ficción a los que Julianne Moore y Charles Melton dan vida maravillosamente", aseguró Natalie Portman en una entrevista con Entertainment Tonight durante la alfombra roja de los Globos de Oro.

La actriz dejó claro que Secretos de un escándalo "no está hecha para ser un biopic" y lamentó que Fualaau se haya sentido ofendido. Por otro lado, Julianne Moore coincidió con su compañera: "Todd Haynes fue siempre muy claro cuando trabajamos en la película sobre que esto era una historia original, sobre los personajes. Así que eso es todo lo que buscamos, ese era nuestro documento. Creamos a los personajes desde el guion".

Natalie Portman no sigue el método

En Secretos de un escándalo, Elizabeth Berry trata de acercarse a la pareja para entender mejor a Gracie (Julianne Moore) y así poder interpretarla de manera exitosa. Esto es algo que se acerca al Método, ese conjunto de técnicas basadas en el sistema Stanislavski mediante las que un actor o actriz prepara un personaje conociéndolo y experimentando su propio estilo de vida.

Aunque Berry emplee esta forma de trabajo, Natalie Portman hace tiempo que la rechazó. Así lo aseguró en una entrevista con The Wall Street Journal Magazine, en la que afirmó que una vez intentó el Método, pero llegó a la conclusión de que es algo que muchas mujeres de la industria no pueden realizar.

"He profundizado en muchos papeles, pero pienso que es un lujo que muchas mujeres no pueden permitirse. No creo que los hijos o las parejas puedan entender que, por ejemplo, yo haga que todo el mundo empiece a llamarme Jackie Kennedy en todo momento", explicó la actriz, que cree que el Método no se puede compaginar con ser madre, entre otras cosas.

Esto no quiere decir que Natalie Portman no se prepare para las películas en las que participa. Como recuerda Variety, la intérprete se instruyó en el ballet para su rol en Cisne negro (2010) e incluso reajustó gran parte de su dieta para comer solo almendras y zanahorias. Sin embargo, siempre separará al personaje de ella misma.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.