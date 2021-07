Julia Stiles recuerda a Heath Ledger en el rodaje de ‘10 razones para odiarte’: “Él no estaba intentando competir conmigo”

Han pasado más de 13 años desde que Heath Ledger falleciera trágicamente con tan solo 28 años, pero muchos de los compañeros con los que compartió escenas en diferentes películas continúan manteniendo un recuerdo formidable del artista. En 1999, este coprotagonizaba junto a Julia Stiles la comedia romántica 10 razones para odiarte. Un título muy recordado entre los espectadores y cuya coprotagonista continúa alabando al actor más de 20 años después de su estreno.

"Rercuerdo que Heath ledger era tan amable en cualquier asunto. Aprecio esto mucho más ahora que he estado trabajando más", ha afirmado Stiles en un podcast para la revista People. La película dirigida por Gil Junger estaba inspirada En la fierecilla domada de William Shakespeare, donde Stiles tenía escenas icónicas como la lectura del poema ante sus clase, que demostró el buen hacer de Ledger en el set.

"Él no estaba intentando competir conmigo. Él se quedó atrás y era como, 'esta es tu escena", señala la actriz sobre la secuencia en cuestión. "Cuando ellos retomaron su plano, él no se recuperó. No dijo: 'Bien, ahora tengo que hacer algo con mi lado de la cámara'. Él solo estaba como: 'eso fue bonito y esta es tu escena'.

La lucha de egos entre los artistas hollywoodienses es un elemento más en el ambiente de la industria cinematográfica, por lo que sorprende oír la nobleza con la que algunos intérpretes como Ledger actúan en las grabaciones.

Muchos otros actores que compartieron pantalla con él en películas como Brokeback Mountain, Destino de caballero o El caballero oscuro ya venían confirmando estas décadas las mismas palabras de Stiles. "Él también tenía sus momentos increíbles en la película: cantar y bailar, y subir y bajar esos escalones. Pero tenía la suficiente confianza, incluso comenzando su carrera, como para decir, 'Te entrego el escenario'. Y aprendí mucho más tarde en la vida que eso no siempre sucede ".

