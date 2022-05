¿No has seguido el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard? Este documental te lo resume

Tras casi dos meses de declaraciones, réplicas, revelaciones de detalles íntimos, una atención mediática desmedida y momentos incluso surrealistas, el juicio por difamación que empezó el pasado 11 de abril en Fairfax County (Virginia, EE UU) y ha enfrentado a Johnny Depp y Amber Heard ante una audiencia millonaria ha llegado a su final.

El actor de Piratas del Caribe reclamaba 50 millones de dólares por daños y perjuicios contra la actriz de Aquaman, alegando que un artículo que escribió en el Washington Post acusándolo de maltrato la que fuera su pareja (estuvieron casados de 2015 a 2017) le había afectado profesionalmente. Por su parte, Heard contestó con una contrademanda de 100 millones de dólares contra Depp acusándolo de impulsar una campaña de difamación en su contra.

Si ya te empieza a doler la cabeza con este resumen por encima, quizás necesites echarle un vistazo al nuevo documental que prepara Discovery Plus como resumen de todo lo que han dado de sí estas seis semanas de juicio hasta el veredicto del jurado popular transmitido este martes, según informa Variety.

Los responsables del documental Johnny vs Amber (disponible en Discovery Plus), dirigido por Eliana Capitani y centrado en el juicio por difamación que enfrentó a Depp con The Sun ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales en 2020 por publicar que había agredido a Heard, están trabajando en una secuela compuesta por material de esta última batalle legal.

Warner Bros. Discovery UK colabora con Optomen TV en un nuevo documental que estará dividido en dos partes. Cada entrega se focalizará sobre los testimonios y pruebas de una de las partes enfrentadas, dando espacio a las declaraciones de sus equipos legales, amigos, familia y testigos clave en el juicio.

Aún no hay fijada fecha de estreno para esta especie de continuación de Johnny vs Amber, pero sin duda será un evento a marcar en el calendario tan importante como el veredicto de uno de los juicios de alto impacto mediático más seguidos de esta década.

