Judd Apatow quiere hacer 'Supersalidos 2' a pesar de las negativas de Michael Cera y Jonah Hill

El guionista, director y productor Judd Apatow parece querer desquitarse de su última película, la criticada La burbuja, recurriendo a uno de sus grandes éxitos desde que es el gran rey de la comedia norteamericana: Supersalidos. Sin embargo, no parece que cuente con el apoyo del reparto de la película original.

"Siempre quise que hicieran una secuela de Supersalidos", explicaba Apatow en un podcast. "Sé que Jonah dijo: 'Oh, será divertido hacerlo cuando tengamos 70 u 80 años', pero realmente quería que hicieran una secuela en la universidad en la que Jonah suspendiera y simplemente apareciera y visitara a Michael Cera en otra universidad", reconoce el director de El rey del barrio.

Apatow se refiere a las anteriores declaraciones de Jonah Hill al ser preguntado por una posible secuela de la película con la que empezó a despuntar en el cine (junto a Emma Stone, nada menos). En ellas el actor bromeaba con la idea de que solo haría una continuación cuando su personaje y el de Michael Cera fueran ancianos y se quedaran viudos, para poder ver las fechorías que harían en un geriátrico.

Por su parte, Michael Cera también se ha mostrado reacio a hacer una secuela como tal de Supersalidos, aunque no a hacer otra película con el mismo reparto: "Estaría abierto a hacer cualquier cosa con ese grupo de personas. Creo que todo el mundo se opone bastante a esto, sólo porque nos sentimos bien con la película. Sólo podría empañar algo que es un buen recuerdo. Dicho esto, me encantaría hacer algo con el mismo grupo de gente, aunque no sea Supersalidos", explicaba el actor en una entrevista.

Las negativas a hacer una secuela se extienden a otros miembros del reparto como Christopher Mintz-Plasse (el ya icónico McLovin) o Seth Rogen, quienes han insistido en que varios miembros se oponen a tocar la original: "Honestamente, no creo que requiera mejoras ni nada que se pueda construir sobre ella. Estoy increíblemente orgulloso de ella. La gente sigue viéndola, los estudiantes de secundaria se acercan a mí para decirme que la vieron y se ha convertido en una de las mejores películas de instituto que existen. Me aterra tanto la idea de desmerecerla con una mala secuela o spinoff que nunca lo haría. Tengo tan pocos logros buenos de verdad que me horroriza joder los que tengo", confiesa Rogen.

Sin el apoyo del resto del reparto parece difícil que podamos ver la secuela, pues la idea era retomar las historia de Evan y Seth más allá de la universidad, pero Apatow sigue empeñado en que en algún momento sacará esa película adelante: "Todo el mundo dice que no quiere estropear Supersalidos haciendo accidentalmente una segunda mierda, y yo siempre digo lo mismo: 'Bueno, eso es como decir que no hagamos el segundo episodio de Los Soprano. Entonces, ¿por qué crees que íbamos a estropear el segundo?", afirma contundente el cineasta.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.