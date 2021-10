Josh O’Connor y Paul Mescal protagonizarán una historia de amor

En los últimos tiempos la televisión ha impulsado la carrera de dos jóvenes intérpretes de talento excepcional (y refrendado por los premios). Hablamos de Josh O’Connor, que debutó como el príncipe Carlos en la tercera temporada de The Crown para posteriormente ganar un Emmy por la cuarta, y de Paul Mescal encarnando a Connell Waldren en el aclamado drama Normal People, por el que ganó un BAFTA. Ambos roles han impulsado su carrera, de forma que mientras O’Connor forma parte del reparto de Lee (prometedor biopic de la fotógrafa Lee Daniels que también tiene a Kate Winslet, Jude Law y Marion Cotillard en el reparto), Mescal ya ha intervenido en The Lost Daughter, film dirigido por Maggie Gyllenhaal que se proyectó en el pasado Festival de Venecia.

Naturalmente los proyectos no han dejado de llegar, y The Hollywood Reporter se hace eco de uno donde aparecerán juntos, interpretando a dos enamorados. The History of Sound está descrita como una “historia de amor universal” que dirige Oliver Hermanus basándose en un relato de Ben Shattuck que él mismo se ha encargado de convertir en guion, y se centra en dos jóvenes llamados Lionel y David que durante la Primera Guerra Mundial graban las vidas, voces y música de sus compatriotas mientras que entre ambos va desarrollándose un profundo afecto. La idea es que Hermanus se ponga a rodar la película en el verano de 2022, utilizando EE.UU. como principal localización pero también desplazándose a Reino Unido e Italia.

Durante su carrera Hermanus ha mostrado afinidad por dramas LGTBQ+, como demuestra Beauty (que ganó la Queer Palm en 2011) o Moffie, nominada al BAFTA, y The History of Sound parte tanto de este interés como de su entusiasmo por el relato de Shattuck. “Me enamoré al instante de la historia de Ben Shattuck y supe que tenía que participar en su viaje a la pantalla”, asegura. “Paul y Josh son dos de los actores más prometedores de su generación, y compartirán interpretaciones profundamente conmovedoras. Esta es una historia de amor desesperada que necesita contarse: un viaje a través de la vida de América, del siglo XX y de las tradiciones de la música folk americana, todo visto a través del vínculo entre dos hombres inmersos en la historia del sonido”.

