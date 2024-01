Josh Hutcherson confirma que pronto tendremos secuela de 'Five Nights at Freddy's'

Parerce que tendremos nueva franquicia de terror, de las que tanto juego han dado como Saw, Paranormal Activity o tantas otras, basadas en un presupuesto reducido, pero generando grandes beneficios. Ya tardaban, y era de extrañar, que no se anunciara una secuela de Five Nights at Freddy's, basada en los videojuegos creados y desarrollados por Scott Cawthon, porque a partir de su modesto presupuesto de 20 millones de dólares ya dio ganancias prácticamente en su primer fin de semana en cines, a finales de octubre. A los cines españoles llegaría el 1 de noviembre.

Lo habitual es que en el primer fin de semana, si la taquilla acompaña, la productora se anime a anunciar más entregas. Sin embargo, en esta ocasión, han debido pasar casi dos meses y meses, y todavía sin confirmación oficial por parte de los estudios Blumhouse, aliados con Universal para la distribución, ha sido su protagonista, Josh Hutcherson, quien se ha avanzado asegurando que está en marcha la secuela de la película dirigida por Emma Tammi para reencontrarnos en la pizzería con los siniestros animatronics. No era para menos, los fans y conocedores de los videojuegos respondieron a la adaptación cinematográfica y esos 20 millones de inversión, más gastos de promoción, se convirtieron en 289,3 millones de dólares recaudados en las grandes salas.

"Sé que están en el proceso de concretar la historia y quieren empezar tan pronto como les sea posible", comentó Hutcherson en una entrevista para Variety, aprovechando su presencia en la promoción de The Beekeeper: El protector, una película de acción junto a Jason Statham de próximo estreno (en España el 12 de enero en cines), y llegando a reconocer además que el éxito del filme sorprendió a propios y extraños. "Esperábamos que conectara con el público. Pero, incluso por nuestra parte, no que lo lograra en la medida que lo ha hecho", confesó el joven intérprete.

Así que, a falta de más datos sobre el inicio del posible rodaje, reparto, título, posible fecha de estreno o más, quedaremos también a la espera de saber si Five Nights at Freddy's se apunta a ser un filme con más sangre y terror, como esperaban muchos aficionados al género, o bien mantiene el rumbo de ser una propuesta más accesible, más para un público digamos familiar (en España, por ejemplo, recibió la calificación de no recomendada para menores de 12 años), y que tan bien le ha funcionado al menos en esta primera entrega.

