Josh Gad sobre la homosexualidad de LeFou en 'La bella y la bestia': "No hicimos lo suficiente"

Han pasado cinco años desde que el director Bil Condon trajera el primer personaje oficialmente gay a Disney: el LeFou de Josh Gad en La bella y la bestia de Emma Watson. Los fans del clásico animado siempre habían sospechado que el secuaz de Gaston (Luke Evans) sentía algo más que admiración y pavor por el fornido cazador, pero hubo que esperar hasta el filme en acción real para 'confirmar' su homosexualidad a través de una escena en la que el personaje bailaba alrededor de su amo.

Gal se ha sumado ahora a la queja de muchos fans del filme y miembros del colectivo y ha admitido que el equipo pudo hacer más en la representación del primer personaje gay de la Casa del Ratón.

"Mi arrepentimiento sobre lo que ha pasado consiste en que se convirtió en 'el primer momento explícitamente gay de Disney' y esa nunca fue la intención", ha contado el actor en una entrevista para The Independent (vía Indie Wire): "Nunca tuvimos la intención de que fuera un momento por el que deberíamos alabarnos a nosotros mismos porque, francamente, no creo que le hiciéramos justicia a lo que un personaje gay de verdad debería ser en una película de Disney".

Gad, que con anterioridad ya desveló que no había nada en el guion de La bella y la bestia que confirmara que LeFou era gay, ha asegurado ahora que deberían haber sido más valientes a la hora de afrontar la homosexualidad del personaje: "Si nos vamos a dar palmaditas en la espalda, al menos deberíamos haber ido más lejos con eso. No fuimos lo suficientemente lejos como para ganarnos elogios. No fuimos lo suficientemente lejos como para decir: 'Mirad lo valientes que somos".

Para concluir, el actor ha vuelto a hacer autocrítica, reivindicando que "todo el mundo merece una oportunidad de verse representado en la pantalla, y no creo que hayamos hecho lo suficiente. Desde luego, yo no he hecho lo suficiente para eso".

