Josh Duhamel sustituiría a Armie Hammer al frente de ‘Shotgun Wedding’ tras la polémica del canibalismo

La semana pasada nos enterábamos de que, a raíz de unos inquietantes mensajes compartidos por redes sociales, Armie Hammer optaba por quedarse cerca de sus hijos en los próximos meses, implicando que no podría participar en el rodaje de Shotgun Wedding. Lionsgate, estudio detrás de la película, afirmó en un comunicado apoyar totalmente la decisión del intérprete, y de inmediato se puso a buscar un sustituto para el actor de Call Me By Your Name. Anteriormente había sido tanteado para el papel protagonista Ryan Reynolds, y el plan era que el film pudiera empezar a rodarse durante las próximas semanas en República Dominicana, con Jason Moore como director y la dupla Liz Meriwether y Mark Hammer habiendo firmado el guion.

Ahora, Collider revela que ya hay un candidato para sustituir a Armie Hammer, estando Josh Duhamel en conversaciones para desempeñar el papel protagonista en Shotgun Wedding. Duhamel ha protagonizado comedias románticas como El chico de tu vida y ha llegado a dar el salto a la dirección con Buddy Games, pero es conocido sobre todo por haber participado en cuatro películas de Transformers como el aguerrido coronel William Lennox. Al parecer está a punto de confirmar su presencia en Shotgun Wedding, con lo que pasaría a ser su protagonista en compañía de Jennifer Lopez, que también ejerce de productora de esta comedia con toques de acción.

Shotgun Wedding se centra en una pareja (Lopez/Duhamel) que en el día de su boda no solo tiene que lidiar con el rechazo de su familia política, sino con un grupo de secuestradores que toman como rehenes a todos sus invitados. Por el momento no tiene fecha de estreno, y en lo que respecta a Hammer, se supone que sigue vinculado a The Offer, serie de Paramount+ en torno al atribulado rodaje de El padrino.