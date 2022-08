Jordan Peele quiere una secuela de 'Nop' en torno a este misterioso personaje

Si eres una de esas no pocas personas que se ha quedado con mil preguntas tras ver Nop, la nueva película de Jordan Peele, prepárate porque se vienen curvas. Y es que el filme podría tener una secuela, pero no de la forma que estáis pensando, nop. Se trataría de una nueva película en torno a un personaje de Nop. Pero no OJ (Daniel Kaluuya) o Emerald (Keke Palmer), los hermanos dueños del rancho. Ni siquiera el Ricky 'Jupe' Park de Steven Yeun, uno de los personajes más tarantinianos de la película. Ninguno de ellos porque el personaje es, literalmente, nadie.

El director de Déjame salir y Nosotros siempre busca una nueva manera de sorprendernos, pero hasta ahora no había forma de conectar sus películas en un mismo universo. Peele siempre juega a intercalar realidad con ficción pero parece que con Nop sí podríamos ver una nueva historia ambientada en el mismo mundo de su anterior película, aunque sea con un personaje que nadie recuerde.

Y es que según parece, en Nop hay un personaje sin acreditar pero que responde al nombre de Nadie (Nobody) en IMDB y que figura con Michael Busch como intérprete. ¿Quién es este misterioso personaje? Jordan Peele no da muchas pistas: "La gente está haciendo un interesante trabajo detectivesco, está pasando", admitía el cineasta, quien afirma que más detalles podrían salir a la luz más adelante. ¿Quizá en una secuela? Peele es ambiguo al respecto: "La historia de ese personaje aún no se ha contado, puedo decirlo. Lo cual es otra forma frustrante de decir que me alegro de que la gente preste atención", añadía el autor de Déjame salir.

Nop presenta la historia de dos hermanos que se encargan de llevar un rancho de caballos entrenados para cine y series. Un día una serie de eventos extraños comienzan a sucederse en el rancho y los dos hermanos comienzan a preguntarse qué sucede. Aún habiendo visto la película resulta complicado decir de quién se trata, pues la película está llena de pequeños personajes que roban toda la atención: el dependiente friki que les ayuda a instalar cámaras en el rancho, el motorista que irrumpe al final de la película...incluso un mono que ha dado y dará mucho de que hablar. Ninguno de ellos es Nadie, aunque Peele avanza consuela a los ansiosos: "Creo que tendrán más respuestas sobre algunas de estas cosas en el futuro. No hemos terminado de contar todas estas historias".

