Jonathan Majors publica mensajes de la presunta víctima asegurando que es inocente

El pasado 25 de marzo la policía arrestó a Jonathan Majors, tras agredir a una mujer en un altercado que tuvieron dentro de un taxi mientras volvían de un bar. Majors, que interpreta a Kang de forma recurrente en el Universo de Marvel (Ant-Man y la Avispa: Quantumanía fue su presentación oficial) y protagonizó Creed III, fue imputado por agresión y acoso. Poco después de conocerse la noticia varias figuras de la industria alertaron contra el complicado carácter de la floreciente estrella de Hollywood, describiéndole como “psicópata y abusador”.

Naturalmente, esa no es la línea de defensa que lleva su abogada, Priya Chaudhry. Según ella, Majors es la víctima y hay pruebas para demostrar que es “completamente inocente” de los cargos, en detrimento de la mujer agredida que sería su pareja. Es por ello que la última jugada de la defensa de Majors ha sido publicar varios mensajes intercambiados entre Majors y la mujer que podrían exonerar al actor de toda culpa. Mientras, desde la fiscalía de Manhattan se limitan a decir que “tienen una investigación en curso y no harán comentarios”.

Según han ido reconstruyendo los medios, el incidente ocurrió al poco de que la pareja de Majors descubriera que estaba intercambiando mensajes con otra mujer, e intentara hacerse con su móvil. En los mensajes publicados por cabeceras como The Wrap, la pareja de Majors le libera de responsabilidad y asegura que no dio permiso de que se le imputara ningún cargo. “Por favor, dime que estás bien cuando leas esto. Me dijeron que no te pondrían ningún cargo”, podemos leer en uno de ellos. “Cuando vieron mis heridas y supieron que nos habíamos peleado, me dijeron que tenían que arrestarte porque es el protocolo”.

“Me enfadé mucho, siento que estés en esta situación. Me aseguraré de que no pase nada más, les dije que fue mi culpa por intentar cogerte el móvil. Acabo de salir del hospital”. En un mensaje posterior figura un “te quiero”, y en la noche del mismo día vuelve a escribirle: “Les he repetido que no ha sido una agresión y no tienen mi permiso para culparte. He leído el documento que me han dado sobre el estrangulamiento y les he dicho bien claro que eso no ocurrió y deberían retirarlo inmediatamente”.

“Esto se lo diré al juez. Me lo han asegurado. Sé que tienes el mejor equipo y no hay nada de qué preocuparse y solo quiero que sepas que estoy haciendo todo lo que puedo hacer desde mi lado. También pedí que le dijeran al juez que la llamada tuvo que ver con mi desmayo y tu preocupación como mi pareja debido a nuestra conversación anterior. Por cuidarme. Me prometió que todo esto se sabrá”, concluye.

La defensa de Chaudhry se fundamenta en que fue la pareja de Majors “quien utilizó la fuerza física”, al tiempo que fue Majors quien llamó a la policía para que acudiera al lugar, y no la presunta agredida. Ahora está reuniendo otras pruebas “para presentarlas al fiscal del distrito a la espera de que se retiren los cargos inmediatamente”. Al parecer, la abogada de Majors cuenta con una grabación del vehículo que le daría la razón, así como testimonios del taxista. Y añade que la mujer ya ha firmado dos declaraciones exculpando a Majors.

