Jonathan Majors interpretaría a Dennis Rodman en la gran juerga de la estrella de la NBA

Uno de los grandes momentos de El último baile, aclamada serie documental centrada en Michael Jordan, encontraba al jugador de baloncesto viéndose obligado a tomar medidas drásticas con Dennis Rodman. Ambos militaban en los Chicago Bulls durante la temporada de 1997-1998: una que requirió tanto esfuerzo por su parte que Rodman pidió permiso para irse un fin de semana de fiesta a Las Vegas. Así lo hizo junto a su esposa de aquel entonces Carmen Electra, pero el desfase alcanzó tal escala que el fin de semana terminó, y no había ni rastro de Rodman. Jordan tuvo que desplazarse a Las Vegas, aporrear la puerta y sacar a Rodman de la cama para llevarle de vuelta a Chicago, y que pudiera jugar.

Esta simpática anécdota merecía una mayor atención, o eso es lo que han pensado Phil Lord, Chris Miller y sus colaboradores. De modo que, amparados por Lionsgate, están desarrollando la comedia 48 Hours in Vegas basándose en el fin de semana fantástico de Dennis Rodman, y según recoge The Hollywood Reporter han pensado que Jonathan Majors sería el intérprete perfecto para el jugador de la NBA. Majors se encuentra, por tanto, ultimando conversaciones para protagonizar 48 Hours in Vegas, y de confirmar su presencia la película (que aún no tiene director) se apuntaría un tanto al contar con uno de los actores más solicitados de la actualidad. La fama de Majors ha sido construida en apenas un par de años, pero ahora mismo no hay quien le pare.

Muchos le vimos por primera vez en Territorio Lovecraft. Desde entonces Majors ha acordado aparecer en Creed III (nueva entrega de la saga de Rocky que dirigiría Michael B. Jordan, sin contar con la aparición de Sylvester Stallone) y sobre todo se ha unido a las filas de Marvel. El actor debutó en el último episodio de Loki identificándose como el gran enemigo a batir durante la Saga del Infinito: Kang el Conquistador. De ahí que también vaya a aparecer en Ant-Man y la Avispa: Quantumania, programada para el 17 de febrero de 2023, y en las dos entregas de Vengadores que culminarían la Fase 6 a lo largo de 2025. Estas son Vengadores: The Kang Dynasty, dirigida por Destin Daniel Cretton, y Vengadores: Secret Wars, que aún no ha confirmado director.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.