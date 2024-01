Jonathan Majors asegura que se sintió "conmocionado y asustado" al conocer su sentencia por acoso y agresión

A finales de 2023, un tribunal de Manhattan declaró culpable a Jonathan Majors por acoso y agresión hacia su exnovia Grace Jabbari. Esto supuso que Marvel lo despidiera y desechara cualquier posibilidad de que volviera a interpretar a Kang el Conquistador. El estatus de actor estaba cayendo en picado y la decisión de la justicia fue la guinda del pastel. Mientras, él guardaba silencio.

Esto era así hasta la fecha, porque finalmente ha hablado con la prensa por primera vez desde que se conociera la sentencia en su contra. Lo ha hecho en una entrevista para Good Morning America, un programa de la ABC. El intérprete aprovechó su aparición para defender su inocencia y mostrar un lado más vulnerable mientras se veía afectado por todo lo ocurrido estos meses.

La presentadora Linsey Davis quiso conocer los detalles de lo sucedido con Grace Jabbari, expareja de Majors. Al preguntarle sobre las heridas, la respuesta que obtuvo es que el estadounidense "desearía saber cómo se las hizo", pero que no son responsabilidad suya.

"No debería haber estado en el coche. No debería haber salido de la relación, ni haber estado en ella. Si no hubiera estado en el coche, nada de esto estaría pasando", afirmó el actor, que asegura que no puede responsabilizarse de ninguno de los golpes que Jabbari presentó en el juicio.

El 25 de marzo, Majors fue detenido con varios cargos de acoso y agresión en su contra. La versión que llegó a oídos de la justicia era que había golpeado a Jabbari en la cabeza después de que ella leyera un mensaje de otra mujer. Su expareja también sufrió una fractura en un dedo durante el forcejeo y una contusión en la nuca tras salir del automóvil donde ambos estaban. Posteriormente, él habría intentado traerla de vuelta al coche y como resultado la intérprete y bailarina recibió un corte en la oreja derecha.

Cuando la entrevistadora preguntó a Majors si había sido imprudente en su antigua relación, él afirmó que lo fue "con el corazón, no con el cuerpo". También señaló que él había sufrido lesiones en la discusión del coche, incluyendo arañazos en el cuello, además de que Jabbari le habría perseguido después de los hechos.

La reacción ante los cargos

Majors habló sobre cómo había recibido la decisión de la justicia: "Estaba conmocionado y asustado. ¿Cómo es posible? Basándonos en las evidencias, en las de la fiscalía y las nuestras". Por otro lado, señaló que ha sucedido mucho en su vida recientemente y defendió el derecho a explicar su parte de la historia.

Acerca del audio que se utilizó como prueba en su contra, en el que pedía a Jabbari que actuase como Michelle Obama o Coretta Scott King, el actor dijo lo siguiente: "trataba de hacer una analogía de lo que yo aspiro a ser. Esos grandes hombres, Martin (Luther King), el presidente Obama. Le necesitaba a ella, en este caso a Grace, para hacer los mismos sacrificios que yo realizo".

El próximo 6 de febrero, Jonathan Majors tendrá que presentarse ante el juez para escuchar la sentencia por los cargos de acoso y agresión. Según indica The Hollywood Reporter, algunos abogados creen que es inusual este tipo de declaraciones antes de la decisión final, ya que esto podría influir negativamente al juez. La pena máxima a la que podría enfrentarse es de hasta un año de cárcel por el cargo de agresión, pero muchos expertos sostienen que es poco probable que el intérprete acabe entre rejas.

