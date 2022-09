Jonathan Lipnicki ('Stuart Little') explica qué pasó con su carrera como actor

Jonathan Lipnicki puede que no sea un nombre que suene así de primeras. En cambio, si decimos el niño al que mimaban Tom Cruise y Renée Zellweger en Jerry Maguire o que se hacía el mejor amigo de un ratón en Stuart Little, ya es más probable que te sea familiar. Y no es de extrañar, puesto que su fama se fue evaporando con el tiempo pasadas esas dos películas, hasta que ya nadie reconocía a Lipnicki más de veinte años después.

Hasta ahora, lo único que sabíamos de Lipnicki era que había crecido, y que su cambio con respecto al niño que recordábamos era bastante radical. No obstante, ahora ha sido el propio actor el que ha salido a explicar qué pasó en ese momento, por qué estuvo alejado tanto tiempo de las cámaras y, sobre todo, qué es lo que está haciendo ahora con su vida tanto tiempo después.

"La mayor transición para mí fue que no trabajé durante mucho tiempo. Y la gente siempre lo ha achacado a 'Oh, es que fue al instituto' y ese tipo de cosas. Y esa es la historia que la gente cuenta a veces cuando no trabajan. O, si son niños actores, dicen que se toman un tiempo de descanso y ya. Yo me tomé un tiempo, en el sentido de que no era la única prioridad que tenía. Pero no trabajé simplemente porque no trabajé. No conseguí papeles en una buena temporada" confiesa Lipnicki, que tenía nueve años cuando rodó Stuart Little y ahora está a punto de cumplir 32.

Lipnicki va más allá y, además de contar lo qué pasó, hace una reflexión sobre qué significa ser niño actor, en la que es una voz más que autorizada: "Soy sincero al respecto. Y fue porque no era muy buen actor en un momento dado. Porque lo bueno de ser joven, de ser un niño, es que existe ese agradable asombro infantil inherente. Y es por eso que muchos niños que ves tienen mucho talento. Y llegan los filtros, y te pones nervioso... o el mundo entra en juego. Así que para mí, pasé de hacer lo natural a tratar de ser como mis actores favoritos", argumenta Lipnicki.

Aunque se mantuvo mucho tiempo alejado del cine, Lipnicki ha hecho una vuelta paulatina a la pantalla y actualmente sigue trabajando como intérprete en películas más independientes y de bajo presupuesto como Broil o la saga Tipos duros junto a Danny Trejo. Pero lo más importante es que el adulto ha recuperado la ilusión que perdió el niño y el amor que sentía por la profesión de actor, hasta el punto de que ha retomado las clases de teatro.

