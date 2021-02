Jon Favreau visita el rodaje de las secuelas de ‘Avatar’

En los últimos años Jon Favreau ha podido explotar del todo su interés por la tecnología digital, que ya empezó a hacer notar con El libro de la selva. Los logros de este remake fueron superados si cabe con la exitosa El rey león, pero ha sido en The Mandalorian donde los esfuerzos de Favreau e Industrial Light & Magic han dado pie al avance llamado a cambiar la producción cinematográfica, y a lograr que esta pueda lidiar más fácilmente con la crisis sanitaria. Es el StageCraft, que también empleará The Batman y, dentro de Disney, tanto Thor: Love and Thunder como el Volumen 3 de Guardianes de la galaxia.

Lo revolucionario de esta técnica emparenta a Favreau con otro gran pionero del CGI como es James Cameron, quien lleva largos meses embarcado en la producción simultánea de las secuelas de Avatar. Las particularidades de este rodaje han provocado que Kate Winslet no esté segura de qué película está grabando, pero también que el creador de The Mandalorian tenga gran interés en los avances de Cameron. Así lo demuestra la última publicación de Jon Landau, productor de Avatar, que nos muestra a Cameron dándole una visita guiada a Favreau por el set donde se ruedan las películas.

Las secuelas de Avatar (cuyo número asciende por ahora a cuatro) se están rodando a caballo entre Nueva Zelanda y Los Ángeles, donde fue tomada la foto de Favreau. Cuentan en su reparto con Sigourney Weaver, Sam Worthington y Zoe Saldana además de con la citada Winslet, y gracias a avanzados efectos digitales nos llevará de vuelta a Pandora, más de una década después del estreno del primer Avatar. Avatar 2 tiene ahora mismo programado su estreno para diciembre de 2022, antecediendo los lanzamientos de Avatar 3, 4 y 5 para 2024, 2026 y 2028. En lo que respecta a Favreau, está a cargo de la tercera temporada de The Mandalorian y de The Book of Boba Fett, que emplearían igualmente el StageCraft.