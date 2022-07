Jon Favreau rogó a los Russo que no mataran a Iron Man en 'Vengadores: Endgame'

Jon Favreau es uno de los principales arquitectos del Universo de Marvel. Fue él, al fin y al cabo, quien pensó que Robert Downey Jr. era perfecto para interpretar al arrogante Tony Stark, y sobre los hombros de este personaje fue levantándose la gigantesca franquicia que hoy se impone en Hollywood. Favreau le dirigió en Iron Man y Iron Man 2, limitándose a partir de entonces a actuar como Happy (el asistente y amigo de Stark) siempre que se lo pidieran. No obstante, nunca terminó de perder su influencia en los tejemanejes de Kevin Feige, hasta el punto incluso de intentar cambiar un detalle básico de Vengadores: Endgame.

¿Por qué? Porque en el guion que le habían enviado Joe y Anthony Russo, directores del film, Tony Stark moría. Sacrificándose heroicamente para acabar con Thanos (Josh Brolin). Los Russo han recordado esta anécdota durante una entrevista en Vanity Fair, celebrada al hilo del estreno de El agente invisible. Quienes debutaran en el MCU con Capitán América: El soldado de Invierno están cómodos fuera de Marvel Studios, afrontando un prometedor futuro en Netflix con las secuelas de El agente invisible o de Tyler Rake, otra cabecera que ellos contribuyeron a asentar. Hoy los Russo incluso parecen preferir el modelo streaming antes que la exhibición convencional, pero mantienen su buena relación con el MCU.

Y recuerdan con cariño lo mal que lo pasó Favreau cuando supo cuál era el plan para Endgame, hasta el punto de ser uno de los que presionaron por que cambiara. “Parte de la presión vino de Jon Favreau, que nos llamó tras leer el guion. Y nos dijo ‘¿de verdad vais a matar a Iron Man?’”, cuenta Anthony. “Lo hizo. Recuerdo que me puse a hablar por teléfono con Favreau en una esquina del set mientras intentaba convencerme de que no lo hiciera. Él decía ‘no puedes hacer esto’. ‘Vas a devastar a la gente y no quieres que salgan así del cine’”, terció Joe. Pero las advertencias de Favreau no calaron. “Lo hicimos de todos modos”.

“En honor a Jon, él había pasado por un proceso que entendíamos perfectamente. Quizá habríamos tenido la misma reacción”, concluye Anthony, haciéndose cargo del apego que Favreau sentía por Iron Man. Hoy Tony Stark ya es historia del MCU, y la franquicia de Feige ha evolucionado tras él, ramificándose en varias series a lo largo de la Fase 4 mientras presenta nuevos personajes. El mismo Feige, la semana pasada, presentó el plan para las Fases 5 y 6 (incluyendo otra película de Vengadores a cargo de Destin Daniel Cretton, director de Shang-Chi), proclamando que hay mucho futuro tras el sacrificio de Iron Man.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.