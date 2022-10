'Joker 2': A Margot Robbie "le hace muy feliz" que Lady Gaga vaya a ser Harley Quinn

Hay pocas certezas en la actual Warner Bros., marcada por la fusión con Discovery y la controvertida gestión de David Zaslav… pero una de ellas es que todos quieren una secuela de Joker. La película dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix representa el tipo de cine al que Zaslav quiere dar prioridad, de ahí que todas las miradas estén puestas en la anunciada secuela. Su título es Joker: Folie à Deux y tiene el estreno previsto para el 4 de octubre de 2024, con la vuelta de Phoenix y la incorporación de Lady Gaga como Harley Quinn. Folie à Deux sería un musical, pero lo que más conversaciones ha suscitado por ahora es el fichaje de la cantante, que estrenó recientemente La casa Gucci.

¿Por qué? Porque Harley Quinn es un personaje que hasta ahora había sido interpretado por una sola actriz en producciones de acción real, Margot Robbie. Ocurrió por primera vez en Escuadrón suicida, y luego en las mejor valoradas (pero con peor rendimiento en taquilla) Aves de presa y El Escuadrón Suicida. El año pasado Robbie dijo que planeaba apartarse durante un tiempo del personaje porque interpretarlo resultaba “agotador”, y aún así era inevitable sentir curiosidad por su opinión sobre Lady Gaga recogiendo el papel. Folie à Deux se ambienta en un universo aparte del de El Escuadrón Suicida, de forma que el relevo tiene sentido y Robbie, según acaba de asegurar, está muy satisfecha con él.

Así lo ha aclarado la actriz durante la promoción de Amsterdam, film que protagoniza para David O’Russell junto a John David Washington y Rami Malek. Vía MTV News, Robbie dice: “Me hace muy feliz porque desde el principio lo que quería es que Harley Quinn fuera uno de esos personajes, como Macbeth o Batman, que pasan de gran intérprete a gran intérprete. Alguien consigue hacer su Batman, alguien consigue hacer su Macbeth… es un honor haber construido una base lo bastante fuerte como para que Harley pueda ser uno de esos personajes que otros intérpretes pueden hacer. Y creo que hará algo increíble con ella”.

“Siento que no hay muchos casos así con personajes femeninos, a lo mejor la reina Isabel I, pero más allá de eso parece que hemos encontrado otras grietas. En su momento me dije ‘vaya, Cate Blanchett fue la reina Isabel I, ahora me toca a mí’”, añade en referencia al historial cinematográfico de la monarca británica. Cate Blanchett la interpretó para Elizabeth y Elizabeth: La edad de oro, y luego la propia Robbie abordó la figura histórica en María, reina de Escocia, estrenada en 2018.

Aun cuando Robbie tuviera interés en volver a ser Harley pronto, su agenda inmediata está tan repleta que sería bastante difícil. Además de Amsterdam, que estrena este 4 de noviembre, Robbie aparecerá en Babylon de Damien Chazelle, en Barbie de Greta Gerwig y en Asteroid City de Wes Anderson. Por no hablar de su vinculación a próximas películas de Piratas del Caribe y Ocean’s Eleven (escrita esta última por la que fuera su colaboradora en Aves de presa, Christina Hodson).

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.