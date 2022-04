Johnny Depp se siente "traicionado" por Disney al no permitirle despedirse de Jack Sparrow en la sexta película

Sin duda la saga Piratas del Caribe le debe gran parte de su éxito y popularidad a la gran acogida que obtuvo, ya desde la primera de las películas, estrenada en 2003, al carismático Capitán Jack Sparrow en el que el mismo Johnny Depp, salvando las reticencias iniciales de Disney, puso muchísimo de su propia cosecha en la composición del personaje. Y pese a que el resto de entregas, sobre todo a partir de la tercera, Piratas del Caribe: En el fin del mundo de 2007, no fueron acogidas con el mismo entusiasmo, especialmente por parte de la crítica, aunque en taquilla funcionaran bien, Disney sabía que Sparrow y, por lo tanto, Depp era esencial para la continuidad de la saga, o para dar relevo a futuros personajes.

De esta manera, y a raíz del juicio que el actor ha emprendido contra su ex, Amber Heard, por difamaciones tras las acusaciones por maltratos físicos y psicológicos difundidas por la misma Heard en un artículo escrito por ella misma y publicado en 2018 en el Washington Post (aunque el revuelo ya había empezado dos años antes, en 2016, cuando Amber Heard solicitó una orden de alejamiento por violencia doméstica), Johnny Depp ha ido revelando distintos detalles sobre los preparativos de la que sería la sexta entrega de la saga. Y uno de ellos es que la compañía de la Casa del ratón incluso le habría ofrecido, después del estreno de la quinta, La venganza de Salazar de 2017, participar en la elaboración del guion.

Sin embargo, con el tiempo no tardaría en llegar un nuevo y duro artículo en el diario británico The Sun tildándolo de "golpeador de esposas" (Depp acabó perdiendo la demanda que interpuso contra el medio británico) y el movimiento MeToo. Todo ello provocó que finalmente Depp fuera despedido de la saga.

Y ha sido en la sesión judicial que tuvo lugar el pasado lunes 25 de abril, inmerso en esta batalla legal que mantiene con su exesposa, cuando Depp reiteró su deseo de darle "un adiós apropiado" a Sparrow. "El capitán Jack Sparrow es alguien a quien construí desde cero y, desde luego, puse mucho de mí mismo”, explicó añadiendo que desde entonces le acompañaba un “sentimiento profundo” tras recibir lo que consideraba “una traición” por parte de los que habían sido sus compañeros.

"No entendía muy bien cómo después de esa larga relación y también ciertamente para Disney bastante exitosa, de repente fui culpable hasta que se probara mi inocencia”, declaró sin tapujos. Y una noticia, la de su expulsión del proyecto, que en sus propias palabras le resultó además “demasiado dolorosa”.

"Ni por 300 millones de dólares y un millón de alpacas"

Con anterioridad, Depp ya había criticado lo que consideraba una actitud hipócrita por parte de Disney porque, pese a todo, seguía beneficiándose de su personaje: "No retiraron a mi personaje de los parques de atracciones. No dejaron de vender muñecos del capitán Jack Sparrow. Simplemente no querían que yo estuviera detrás”.

Tampoco se plantea fichar para futuros proyectos de Disney ni para cualquier otra productora que le haya despedido, como fue el caso de Warner Bros, reemplazándole por Mads Mikkelsen para interpretar al villano Grindelwald en la tercera de Animales fantásticos, Los secretos de Dumbledore, estrenada recientemente en cines. Por ejemplo, “Ni por 300 millones de dólares y un millón de alpacas, ¿por nada del mundo volvería a una película de Piratas del Caribe?”, aseguró contundente Depp cuando Ben Rottenborn, abogado defensor de Amber Heard, le preguntó si volvería a trabajar en la franquicia de Disney.

