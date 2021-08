Johnny Depp rompe su silencio: "Hollywood me está boicoteando"

Una semana después del anuncio de la entrega a Johnny Depp del Premio Donostia en el Festival de San Sebastián 2021 (y la polémica en torno a la elección), el actor vuelve a ser noticia tras haber concedido su primera entrevista desde que perdiera la demanda por libelo contra el tabloide británico The Sun.

En una charla con The Sunday Times (vía EW), Depp se ha referido al "boicot de Hollywood hacia mí", asegurando que ha pasado "cinco años surrealistas" desde que fue acusado de abuso por su exmujer Amber Heard. El actor siempre ha negado las acusaciones de Heard y la ha demandado por difamación por una entrevista concedida por esta a Washington Post en 2018, en la que afirmaba haber sufrido maltrato doméstico por parte de Depp.

Aunque esta causa se juzgará en abril del año que viene, recordemos que, como mencionábamos al principio, el año pasado Depp ya demandó a The Sun por libelo (el medio le había descrito como “maltratador de mujeres”), pero perdió el juicio una vez el tribunal declaró que esa acusación era “sustancialmente cierta”.

De momento, el intérprete no puede hablar sobre el caso o su relación con Heard, pero en esta nueva entrevista ha desvelado cómo ha afectado esta batalla legal a su carrera, aprovechando el estreno de su nueva película, El fotógrafo de Minamata, en la que da vida al fotógrafo W. Eugene Smith, quien documentó el envenenamiento por mercurio en Japón a principios de los años 70.

Depp ha declarado en Times que su situación es "como ser arañado por un gatito" comparado con lo que pasó a esas víctimas del mercurio, o "a gente que ha sufrido Covid". Sin embargo, ha dejado entrever que la película, que aún no tiene fecha de estreno en EE UU, no está recibiendo la atención que merece debido a su vida personal. Recordemos que el actor también tuvo que abandonar la saga de Animales fantásticos tras perder la demanda por libelo.

Refiriéndose al filme que acaba de estrenar, el actor ha insistido en que su situación actual afecta a mucha gente: "¿Y por qué? ¿Para que Hollywood me boicotee? ¿Un hombre, un actor en una situación desagradable y complicada, a lo largo de los últimos años?". También ha asegurado que está avanzando "hacia donde tengo que ir para sacar las cosas a la luz". En cuanto a su caída en desgracia, añade que "todo lo que he pasado, lo he pasado. Pero, al final, esta parte particular de mi vida ha sido absurda".

Depp ha querido agradecer a su vez el apoyo recibido por parte de sus fans: "Siempre han sido mis empleadores. Compran las entradas, el merchandising. Hacen ricos a todos esos estudios, pero ellos se olvidaron hace tiempo de eso. Yo no".

"Estoy orgulloso de esa gente por lo que intentan decir, que es la verdad. La verdad que intentan sacar ya que no sale en muchas publicaciones mainstream", ha continuado: "Es un camino largo que a veces se vuelve tosco. A veces simplemente estúpido. Pero ellos continúan en el camino conmigo y es por ellos que lucharé. Siempre, hasta el final. Sea el que sea".

Polémico Premio Donostia

A principios de la semana pasada se anunció que Johnny Depp recogería el Premio Donostia en homenaje a toda su carrera, acudiendo al certamen el 22 de septiembre poco después de pasar por el Festival de Karlovy Vary para recibir otro galardón. Tras las críticas recibidas, José Luis Rebordinos, director del Festival de San Sebastián, recordaba en una carta enviada a los medios el compromiso del certamen contra la desigualdad, el abuso de poder y la violencia machista.

Sin embargo, en lo referente a Depp, el director insistía en lo siguiente: "De acuerdo con los datos probados de los que disponemos, Johnny Depp no ha sido detenido, acusado o condenado por ninguna forma de agresión o violencia contra ninguna mujer. Insistimos: no ha sido acusado por ninguna instancia ni jurisdicción, ni condenado por violencia contra las mujeres. El rechazo a cualquier conducta violenta o de acoso y la presunción de inocencia forman parte y formarán parte de nuestros principios éticos”.

