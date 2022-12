Johnny Depp recupera al capitán Jack Sparrow en un emotivo vídeo

Canal de YouTube 'Kraken The Box'

Aunque por el momento Johnny Depp no regresará como el Jack Sparrow a la franquicia Piratas del Caribe, el actor norteamericano no duda en ponerse el traje del capitán siempre que hay una buena oportunidad y más si es por una buena causa. Estos días, el canal de Youtube Kraken The Box, del pequeño de 11 años Kori, operado del corazón, compartía un vídeo emotivo enviado por Depp, en colaboración con la Fundación Make-A-Wish.

El pequeño Kori es un apasionado de la saga Piratas del Caribe y pedía como último deseo antes de morir hablar con su ídolo. El joven de Derbyshire (Inglaterra) ya ha pasado por dos operaciones de corazón muy complicadas y el riesgo de afrontar una tercera ha hecho que decida detener el procedimiento quirúrgico y recibir cuidados paliativos, por lo que las palabras de aliento de Depp son fundamentales en estos últimos momentos.

"Escuché hablar de algo de ahora llamado canal de YouTube, que no entiendo qué es, pero ¿por qué no?", señala en el vídeo un hilarante Depp, en el papel de Sparrow. "Creo que será una experiencia de entretenimiento maravillosa, un lapso momentáneo de unión en un solo espacio. Muy lejos, pero, al mismo tiempo, muy cerca".

El pequeño Kori se ha convertido un verdadero influencer, con hasta 185.000 seguidores, después de que abriera la cuenta el pasado 28 de noviembre.

"Te deseo la mejor de las suertes. Soy tu admirador número uno, Capitán Kori. Todo el respeto y amor, compañero", añade finalmente Depp. El actor seguía así el canal de Kori, que cuenta también con otros intérpretes como Dwayne Johnson. "Estaré encantado de seguir tu canal de YouTube y les diré a todos mis amigos que sigan tu canal de Youtube".

A Johynny Depp podremos verlo próximamente como el rey Luis XV de Francia, en el filme Jeanne du Barry. Mientras tanto, Piratas del Caribe tendrá que aclarar si finalmente continúa adelante con el reboot protagonizado por Margot Robbie. Una actriz que está imparable tras el estreno de Amsterdam, el prólogo de lo que vendrá en los próximos meses, puesto que también aparecerá en Babylon, Barbie, Asteroid City y en una precuela de Ocean’s Eleven. Por lo pronto, nos encanta ver que, lejos de tanta polémicas, Depp intenta hacer felices a sus mayores fans.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.