Johnny Depp afirma que ayudó a Amber Heard a conseguir su papel en 'Aquaman'

Según los abogados de Amber Heard en su juicio frente a Johnny Depp, el sonado divorcio de la actriz y el actor le habría costado a la primera una drástica reducción de su papel en Aquaman 2. Sin embargo, Depp afirma ahora que él ayudó a su ex a conseguir el papel de Mera en la primera parte del blockbuster.

Según ha declarado Johnny Depp en el proceso (vía The Hollywood Reporter), los ejecutivos de Warner no querían a Heard en Aquaman. El motivo: desde 2016, su entonces pareja tenía problemas legales en Australia (donde ser rodó parte del filme) por haber tratado de introducir a sus perros en el país sin declararlos en la aduana.

De este modo, asegura Depp (vía The Hollywood Reporter), Heard le pidió que mediase a su favor para que el estudio le diera el papel. "Cogí el teléfono y hablé con tres ejecutivos de alto nivel de Warner: Kevin Tsujihara, Sue Kroll y Greg Silverman", señala.

"Solo puedo decir que, después de eso, [Heard] consiguió el trabajo en la película", añade Depp. Y concluye: "Espero haber aliviado las preocupaciones [de los ejecutivos] hasta cierto punto".

Anteriormente, los representantes legales de Amber Heard afirmaron que Johnny Depp no hizo nada para ayudar a que su ex se llevase el papel de Mera. Algo que, según el actor, "no es exactamente cierto".

El martes, el jefe de DC Films, Walter Hamada, declaró que Heard estuvo a punto de perder ese papel debido a "problemas de química" con el protagonista Jason Momoa. Asimismo, prosiguió, es cierto que el estudio se planteó contar con otra actriz para interpretar a Mera en Aquaman 2, pero, aseguró, eso no tiene nada que ver con la batalla legal entre la actriz y su exmarido.

De ser ciertos, los testimonios de Depp y de Hamada contradecirían el argumento de Heard: que su precaria posición en la franquicia Aquaman se debe a la campaña emprendida contra ella por el actor y su equipo de relaciones públicas.

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard concluirá el viernes con las declaraciones finales ante el tribunal. El actor exige a su ex 50 millones de dólares por daños a su imagen pública, mientras que la contrademanda de ella le reclama a él 100 millones como compensación por dicha "campaña difamatoria".