John Woo defiende la acción pura y sin diálogos en 'Noche de paz': "El público es listo, no tienes que decirle qué debe pensar"

¿Todavía retiene su poder el nombre de John Woo? Fue una figura central del cine de acción de Hong Kong que se internacionalizó en los videoclubs de medio mundo en los años 80 y los primeros 90 del siglo pasado.

Como hicieron Tsui Hark (En el ojo del huracán) o Ringo Lam (Salvaje), Woo desembarcó en Hollywood para aportar su visión de la violencia cinematográfica. A diferencia de sus compatriotas, consiguió manejar producciones de gran presupuesto como Cara a cara o Windtalkers, aunque no siempre lo hiciese con éxito (véase la discutida Misión: Imposible 2).

Su vuelta a China supuso una cierta pérdida de contacto con la comunidad cinéfila internacional. La monumental Acantilado rojo, que comienza a quedar lejos, se estrenó con un montaje reducidísimo en varios países (incluida España). El posterior drama histórico en dos partes The Crossing, no gozó de demasiada visibilidad fuera de los países asiáticos. La más reciente Manhunt, una especie de vuelta a los orígenes, sí que gozó de una mayor difusión… pero lejos de la que puede alcanzar cualquier producción mediana de un gran estudio estadounidense.

Hollywood, regreso a casa

Woo llevaba veinte años sin estrenar una película producida en Norteamérica, desde los tiempos de Paycheck, pero recalca que no se había ido. “Nunca dejé Hollywood porque vivo en Los Angeles, y disfruto trabajar aquí”, afirma en un junket de prensa en el que pudo participar CINEMANÍA. Y recalca que fue a trabajar a China porque le hicieron un doble encargo: contribuir a que las películas del país tuviesen más difusión internacional, y, a la vez, hacer películas que provocasen que el público chino volviese a los cines en lugar de “quedarse en casa y ver la tele”.

Para el realizador, rodar Acantilado rojo (“un gran filme histórico con el tamaño de una gran película estadounidense”, resume) también tuvo algo de transmisión de conocimientos: ayudó a que “la gente joven de China pudiese aprender cómo se hacen las películas en Hollywood en el plano técnico”.

Pero Woo se declara cansado de dirigir únicamente grandes producciones. Y Noche de paz llegó en el momento adecuado: “Quería hacer algo más pequeño y personal, así que este proyecto me entusiasmó. Me permitía intentar cosas nuevas y, a la vez, enseñar a la gente que puedo hacer cualquier tipo de película y no solo producciones de gran presupuesto”, explica.

La venganza es un plato que se sirve en silencio

Noche de paz es, en esencia, un estereotípico thriller de venganza. Joel Kinnaman interpreta a un padre de familia que pierde a su hijo en el fuego cruzado de un tiroteo entre bandas criminales y que queda gravemente herido en la garganta, incapaz de articular palabra.

Aturdido por el duelo, distanciado de su esposa, el protagonista acaba encontrando un propósito mediante el cual superar una cierta deriva alcohólica: castigar a quienes le arrebataron a su hijo. El justicierismo tiene algo de método terapéutico, pero a la vez es otra manera de que el personaje principal prosiga con un proceso autodestructivo que le aleja de sus seres queridos.

Joel Kinnaman en 'Noche de paz' Cinemanía

La propuesta destaca por un artificio con aires expresionistas: si el protagonista no puede hablar por sus heridas (¿y por su dolor?), nadie en la película lo hará. Noche de paz no incluye ningún diálogo hablado. Todo se explica través de las imágenes y de la música, solo con el apoyo muy puntual de algunas palabras escritas en teléfonos móviles o en papeles ensangrentados. El realizador llegó al proyecto con esta norma ya establecida: la ausencia de diálogos “estaba en el guion. Me pareció algo nuevo y muy excitante”, recuerda.

El responsable de Broken Arrow no ha echado en falta el poder usar palabras. Y, de hecho, carga contra lo que considera un exceso de estas en la mayoría de los guiones de Hollywood: “Usan un montón de diálogo para explicar cosas, para que los personajes se expliquen o expliquen a la audiencia cómo se sienten”. En opinión del cineasta, “las película de verdad deben dejar más espacio a la audiencia. El público es listo, no tienes que decirle qué debe pensar”.

Uno más en la familia del cine de acción

Woo ha comentado en varias entrevistas que el presupuesto moderado de su nueva película, y el consiguiente plan de rodaje ajustado, han sido un desafío para él. El cineasta ha tenido que modificar algunas dinámicas y ha podido probar cosas nuevas, como “intentar hacer una acción más realista, que las peleas fuesen con contactos reales. La mayoría de la acción está rodada en una toma”.

John Woo en el rodaje de 'Noche de paz' Cinemanía

El resultado le ha satisfecho, porque “es una manera más documental de mostrar las peleas para que el público se implique más en ellas”. Noche de paz es muy física. Sus coreografías de acción se alejan de esa especie de ingravidez que proyectaban algunas de las antiguas películas del maestro, cuyos tiroteos podían llegar a beber del cine wuxia y sus espadachines voladores.

En este aspecto, su última propuesta se acerca más a la rotundidad newtoniana de propuestas contemporáneas como Atómica o Nadie. Uno de los productores de John Wick y sus secuelas, Basil Iwanyk, está detrás de Noche de paz. El autor de Windtalkers declara que las aventuras del sicario casi indestructible encarnado por Keanu Reeves le parecen interesantes.

Y que siente una familiaridad hacia este tipo de películas, que ve vínculos entre estas y su cine: “Para mí estos filmes son como amigos que viven en el mismo mundo que yo, donde compartimos la cosas buenas. En el pasado aprendí tanto del cine de occidente…”.

En cambio, el director declara sentirse menos interesado por “las grandes producciones de ciencia ficción o las adaptaciones de cómics de superhéroes”. “Prefiero ver película del estilo de John Wick”, añade.

Los cambios y las vueltas a los orígenes

Para Woo, el cambio al cine digital no le ha supuesto una gran diferencia. “Lo he vivido de manera natural, no lo he visto como algo inconveniente o impropio de mí”, explica. De esta transformación, se queda con las posibilidades que ofrece de “hacer cambios en cualquier momento, de arreglar cosas fácilmente”.

Noche de paz incluye algunos ralentís marca de la casa. Por el camino, en cambio, debía quedar una de las señas de su cine: la aparición de palomas en las secuencias de acción. El realizador considera que ya las ha usado demasiadas veces, y que quizá no encajaban con una manera de representar la violencia que no estaba “nada romantizada” en esta ocasión.

Aún así, las palomas terminan apareciendo, cortesía del departamento artístico, para mitigar la decepción que el equipo sentía: no podía haber un retorno de Woo sin algún gesto de colombofilia.

Quizá Noche de paz termine convirtiéndose en una de esas películas que se revisan en el periodo navideño de una manera más o menos irónica, como sucede con Jungla de cristal. Aún así, Woo escenifica una emotividad, un dramatismo de fondo, que no termina de encajar con un visionado estrictamente festivo.

Ocasionalmente comparece ese John Woo un poco naïf que, décadas atrás, descolocaba por sus mezclas de ternura y ultraviolencia. La próxima parada, dicen, será un remake de El asesino.

