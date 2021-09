John Wick en la madriguera del conejo: las claves del tráiler de ‘Matrix Resurrections’

Parecía que con Matrix Revolutions habíamos asistido al fin de la gran aventura del Elegido, pero la saga que venía a concluir ha generado demasiado placer a los cinéfilos de todo el mundo, y Hollywood sabe perfectamente cómo convertir la nostalgia derivada en algo muy rentable. Lana Wachowski se encarga de dirigir en solitario Matrix Resurrections, cuarta entrega de la saga que diera inicio en 1999, hace más de veinte años, y que propone una continuidad bastante inesperada para la historia. Lo de inesperado no es solo por la barba de Keanu Reeves (más propia de John Wick que del cutis cuidadosamente afeitado de Neo), sino porque dos de los protagonistas murieron en la citada Revolutions.

De ahí que el título de esta secuela sea tan ajustado como ciertamente perezoso, prometiendo un reboot para la saga cuyas líneas maestras se pueden intuir en el primer y espectacular tráiler publicado por Warner Bros. Aunque prefiera a asaltarnos las retinas con planos y tollinas espectaculares antes que dar una información completa, todo apunta a que Resurrections (con estreno previsto para este 22 de diciembre) quiere ser un regreso a los cauces narrativos de la primera entrega, decisión por otro lado comprensible a partir de la tibia recepción que tuvieron tanto Reloaded como Revolutions. La primera Matrix es la película canónica, proclama un tráiler que a continuación desciframos imagen a imagen.

Sigue al conejo blanco

Las referencias a Lewis Carroll cada vez son más explícitas

La primera en la frente. La historia de Alicia en el País de las Maravillas era citada profusamente en la Matrix inaugural, con Morfeo (Laurence Fishburne) relacionando la búsqueda de la verdad de Neo con la persecución del conejo blanco que a la heroína carrolliana le descubría un mundo totalmente nuevo. En el caso de Matrix, claro, se trataba del mundo real y no de la simulación en la que hasta ahora había vivido el protagonista, por lo que el tráiler de Resurrections no ha querido resistirse a emplear la canción que podemos asociar más fácilmente a Alicia: White Rabbit, lisérgica pieza rock que Jefferson Airplane publicó en 1967.

Pero el vínculo con esta novela va más allá, puesto que en el tráiler observamos un brazo con un tatuaje del conejo blanco (el brazo del personaje que encarna Jessica Henwick, según parece) e incluso la novela de marras, con una edición muy bonita que Neo (o Thomas Anderson, mejor dicho) se encuentra en un misterioso establecimiento. La relación de esta obra con Matrix es tan clara que la bibliotecaria/dependienta no puede evitar sonreír con complicidad.

Puede que la clave de todo esté aquí

Cabe preguntarse, claro, quién es esta señora. Tras las gafas podemos identificar a Priyanka Chopra Jonas, uno de los fichajes de Matrix Resurrections, pero desconocemos el papel que interpreta. Su indumentaria, en líneas generales, nos remite al Oráculo que encarnó Gloria Foster en las tres primeras entregas de Matrix, y el que parezca mucho más joven no le quita fuerza a la teoría. Al fin y al cabo, Morfeo también ha rejuvenecido en esta cuarta entrega, pasando de ser interpretado por el mencionado Fishburne a Yahya-Abdul Mateen II.

¿El nuevo Oráculo?

El señor Anderson va a terapia

Neil Patrick Harris como el psiquiatra

La inclusión de White Rabbit es aún más socorrida si cabe porque Matrix Resurrections da comienzo con un señor Anderson que parece haber perdido cualquier recuerdo de sus aventuras (y su muerte) como Elegido. El personaje de Keanu Reeves debe, por tanto, pasar por un camino similar al de la primera película, a cuyo comienzo le encontramos muy atormentado por unos sueños misteriosos, que han terminado con él en terapia. El psiquiatra interpretado por Neil Patrick Harris parece muy servicial (y nos encantan sus calcetines), pero es inevitable sospechar de sus intenciones. Por muy diplomático que sea su "aquí no usamos esa palabra" cuando Anderson le pregunta si cree que está loco.

El Elegido que ha olvidado que lo es

Recetas sospechosas

El tráiler da alguna que otra pista sobre por qué no debemos fiarnos de este psiquiatra, aunque la principal es presentada de inmediato: parece que Neil Patrick Harris está recetando unas píldoras muy concretas para aliviar el sufrimiento del señor Anderson: píldoras que se tiene que tomar cada cierto tiempo y que deberían paliar su sensación de que la realidad que le rodea es falsa. La cuestión es que esta medicación es de color azul: es decir, justo la que Morfeo le ofrecía tomar a Neo en Matrix si quería que todo siguiera en orden en su vida. Como Neo decidí tomar la roja y descubrir la verdad, tuvimos la trilogía de las Wachowski.

Gracias a las píldoras azules el protagonista parece mantener su amnesia y desconocer que vive en Matrix, manipulado por unas altas instancias que el avance no nos permite conocer. Eso sí, está claro que la ingesta de esta droga no le está ayudando a ser feliz en la ignorancia, pues además de varios planos del personaje de Reeves mirando alrededor con extrañeza pronto se nos obsequia una imagen capaz de expresar admirablemente cualquier angustia vital. Sea de índole cibernético o no.

Todos hemos tenido días así



"¿Nos conocemos?"

Carrie-Anne Moss

La amnesia que sufre Neo es tan fuerte que también le ha hecho olvidar a su amada Trinity (Carrie-Anne Moss), muerta en Matrix Revolutions poco antes de que él se sacrificara para salvar a la humanidad. Ambos siguen con vida en Resurrections sin que se nos aclare por qué, al ser proyectados de inmediato a una vida cotidiana en la que el protagonista vaga con absoluta desorientación. En un momento dado se encuentra con Trinity dentro de una cafetería, pero ninguno de los dos parece reconocerse. Ella suelta un vago "¿nos conocemos?", aunque en el rostro de Reeves se intuye que lo tiene en la punta de la lengua.

La relación de ambos héroes apunta a volver a ser central en esta cuarta entrega, aunque el propio tráiler nos empuja a dudar sobre si Trinity efectivamente sigue viva. Y es que, aunque para nuestro regocijo podemos volver a ver al personaje en combate, también hay una breve escena donde ambos se miran muy afectados y el rostro de Trinity tiembla, a punto de desintegrarse en líneas de código. ¿Es esta Trinity una creación de Matrix? ¿Un programa diseñado para manipular a Neo una vez el plan de las píldoras azules no ha funcionado?

Un reencuentro marcado por la tragedia

Vale, ni idea de qué pasa aquí

Dejar las píldoras azules quizá no fue una buena idea

No todo es tan fácil de captar en el tráiler de Matrix Revolutions, especialmente por lo que se refiere a los espejos. Aparecen un montón de espejos en el avance, utilizados bien para algo parecido al teletransporte, bien para inquietar a sus protagonistas. En este sentido destacan las inquietas reacciones del nuevo Morfeo y del mismo Neo, a quien sus confusos pasos conducen en cierto momento frente a un reflejo mutante. Uno en el que, por un segundo, su rostro pasa a ser el de un señor desconocido con barba y cabello blanco.

¿Es un Neo del futuro, avejentado, viviendo de las rentas de sus hazañas como Elegido? ¿O es un personaje distinto, que está jugando con su mente? Si damos por válida esta última opción se nos desvelan hasta dos candidatos para confundirse con su rostro: en primer lugar, el Arquitecto al que conoció en Matrix Reloaded (interpretado por un Helmut Bakaitis al que solo se parece por el color del pelo, pero que podría haber sido perfectamente recasteado). En segundo, podría tratarse de Ian Pirie, un nuevo fichaje que a tenor de IMDb encarna a alguien llamado el Comandante. Quizá el nuevo gran villano de la película, o quizá una identidad alternativa que ha acogido el Arquitecto, quién sabe.

El pasado siempre vuelve

Más allá de estas pesquisas, lo realmente sorprendente del pasaje del espejo es que sucede a un enigmático plano donde Neo está plantado frente a lo que parece ser una proyección de la primera película, coincidiendo con la escena en la que Morfeo le explica el percal al joven protagonista. Una proyección que vuelve a aparecer más tarde en el tráiler, dentro de una aparatosa escena de acción que involucra a un misil capaz de llegar desde una sala en interior al vagón de un tren en marcha (se desconoce si gracias a un desdoblamiento de la realidad o a un montaje juguetón). En cualquier caso, parece que Neo tiene entradas en primera fila para revisar Matrix, que es exactamente lo que hará mucha gente antes de ir al cine a por la cuarta entrega.

El desfile nostálgico a punto de saltar por los aires

Un Morfeo rejuvenecido

Yahya Abdul-Mateen II como el joven Morfeo

Lo que más ha incomodado a los fans ante la inminencia de Matrix Resurrections es la confirmación de que Laurence Fishburne no va a volver como Morfeo. El propio actor ya ha declarado que ni siquiera le llamaron, y se debe a que, por designios del guion sin aclarar, el Morfeo de la cuarta entrega ha de ser mucho más joven. Yahya Abdul-Mateen II, actor en alza tras Watchmen, Aquaman y la reciente Candyman, es el encargado de suceder a Fishburne, y demuestra que ha sabido heredar tanto su elegancia como su predisposición a explicar la trama.

"Lo único que te importa sigue aquí, por eso sigues luchando", le dice a Neo. Parece referirse al empeño que muestra el protagonista por permanecer anclado en las mentiras de Matrix, dando la sensación de que lo hace porque ahí Trinity sigue con vida. Son solo elucubraciones, claro: lo que importa es que este Morfeo (que no está claro si conoce a Neo de antes) le desafía en otra escena a repetir la pelea de artes marciales que vimos en la primera película. Utilizan el mismo escenario y todo, pero el personaje de Reeves no tiene pinta de necesitar que le refresquen la memoria, siendo capaz de mandar a su antiguo maestro por los aires con un golpe made in el Elegido.

Vuelta al tatami

Importante recalcar, más allá de la ignorancia que seguimos teniendo sobre el rol que Morfeo ejercerá en la trama, que a Yahya Abdul-Mateen II le sientan los trajes igual de bien que a Fishburne.

Sigue sin haber nadie con más estilo que él

Una nueva aliada

Jessica Henwick en 'Matrix Resurrections'

Sabemos que Neo va a acabar pasando de las recomendaciones de su psiquiatra, que Alicia en el país de las maravillas le va a mostrar el camino, y que Morfeo le va a hacer elegir nuevamente entre píldoras... pero, ¿quién le va a guiar hasta ello, si hay una clara voluntad de emular el primer acto de la primera película y Trinity no le reconoce? Pues un nuevo personaje interpretado por Jessica Henwick (vista en Star Wars: El despertar de la Fuerza o Juego de tronos) que además de portar el citado tatuaje del conejo blanco protagoniza algunos de los momentos de acción más bombásticos del tráiler. Haya venido o no a tomar el papel de esta 'Trinity de Schrödinger' (no podemos asegurar si está viva o muerta), para que se le da igual de bien la distribución de guantazos.

Regreso al futuro

Nuestro porvenir sigue pintando mal

Pase lo que pase, Neo va a recordar que vive en una simulación, y que dicha simulación es fruto de una lucha mantenida en un presente distópico contra las máquinas. Aunque Matrix Revolutions concluyera con la victoria de las fuerzas de Sion, las máquinas se las han apañado para reagruparse, y podemos ver a lo largo del avance un par de flashazos que nos muestran cómo de mal van las cosas en el mundo real. Los calamares diabólicos andan por aquí, y también tenemos acceso en primera fila al desagradable momento en el que Neo vuelve en sí.

"Bienvenido al mundo real"

Los Agentes también están de vuelta

¿Quién será su nuevo líder?

Ya no está el Agente Smith de Hugo Weaving (contemos con que, a diferencia del resto de personajes que perdieron la vida en Matrix Revolutions, este no resucite), pero el resto de funcionarios que supervisan la estabilidad de la simulación han de apañárselas sin él. Los Agentes conservan su look y su capacidad para ocupar cuerpos ajenos, aunque desconozcamos si son los mismos programas informáticos de la primera entrega o una actualización especialmente puntera. En los últimos meses hemos sabido que Daniel Bernhardt encarnaría a un tal Agente Johnson, y quizá tenga algo que ver con este enervante cuerpo de seguridad de Matrix que, en cierto momento del tráiler, inmoviliza a Neo a punta de pistola. Envueltos en una lluvia, además, con grandes reminiscencias al clímax de Revolutions.

Neo en apuros

¿Nuevos poderes para Trinity?

Carrie-Anne Moss en pleno combate

Los últimos compases del tráiler corresponden a una avalancha de escenas de acción fragmentadas, cuyos máximos protagonistas son Neo y Trinity reunidos de nuevo. La pareja es vista de este modo montar en moto, protegiéndose de las balas y esquivando un misil gracias a los poderes de Neo, o saltando desde la azotea de un edificio. Lo más sugerente de este espídico montaje, sin embargo, tiene que ver con Trinity a solas, pues en un plano vemos desdoblarse su cuerpo acompañando un grito, mientras está rodeada de enemigos. Esta imagen remite a los poderes de los Agentes (capaces de moverse tan rápido que daba esa impresión), y también al don que Neo obtenía cuando asumía ser el Elegido. ¿Es esta nueva Trinity mucho más poderosa?

Neo y Trinity vuelven a pasar tiempo juntos

Las ausencias

Jonathan Groff

Por último, hay que destacar que este tráiler es bastante revelador (todo apunta, efectivamente, a un festín nostálgico que no podremos sino devorar), pero se ha dejado algunos ases bajo la manga para próximos avances, o para directamente el estreno de la película. Christina Ricci, uno de los principales fichajes, no ha asomado la nariz, ni tampoco lo han hecho otros intérpretes que sabíamos que iban a regresar, siendo el caso de Jada Pinkett-Smith como Níobe y Lambert Wilson como el Merovingio. Quien sí ha aparecido es Jonathan Groff, protagonista de una última escena que da la impresión, gracias a sus maneras altisonantes, de pertenecer al villano de la función.

Curiosamente, en el tráiler no aparece uno de los planos más llamativos de anteriores avances, que correspondía al propio Groff con la boca cosida en recuerdo de lo que le ocurría a Neo al inicio de Matrix. Esperemos que pronto podamos verlo en todo su silencioso esplendor.

Nos deben este plano para la próxima

