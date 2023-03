'John Wick 4' es la más taquillera y cumple previsiones en la taquilla española y a nivel mundial

Directa al número uno, tanto en los cines españoles como en el resto de países estrenados. De esta manera John Wick 4 ha debutado, por ejemplo, en España recaudando unos 1,2 millones de euros, según los datos aún provisionales de ComScore Movies, desbancando de los primeros puestos a las producciones españolas Marid(dos) y el largometraje de animación Momias.

También hace buenos los pronósticos que, a nivel global, indicaban que en su primer fin de semana ingresaría entre 100 y 115 millones de dólares (entre 92,6 y 106,6 millones en euros), de los que entre 65 y 70 se corresponderían al mercado estadounidense.

Y así ha sido. De hecho, a nivel mundial llevaría 137,5 millones, también contabilizados en dólares, y en Estados Unidos debutó con 73,5 convirtiéndose en el título más taquillero de la saga en su estreno y dejando también muy buenas valoraciones entre los seguidores de la franquicia de acción.

'65' Sony

Dinosaurios y 'García y García 2'. Entre el resto de novedades, también han destacado la comedia española El hotel de los líos. García y García 2, segunda con 490 mil euros, y el filme de acción y ciencia ficción protagonizado por Adam Driver titulado 65, cuarto con 410 mil euros. Además, también se ha situado entre los diez títulos más taquilleros el documental musical Louis Tomlinson: All Of Those Voices, con imágenes caseras inéditas y acceso a los bastidores de la gira mundial 2022 del cantante y compositor británico, y situándose en el noveno lugar en la lista del pasado fin de semana.

'Avatar 2' fuera del Top Ten. Y es noticia que, 43 semanas después, la secuela de James Cameron salga de la lista de las diez más taquilleras (o al menos de momento). Las novedades del fin de semana han colocado a la secuela de las aventuras de los na'vi como la decimoprimera más taquillera con 98 mil euros y un impresionante total acumulado hasta el momento de 49,2 millones de euros. Mientras que la oscarizada Todo a la vez en todas partes aún se mantiene, en su regreso a los cines, entre las más taquilleras por tercer fin de semana consecutivo.

Las diez más taquilleras en España (del 24 al 26 de marzo)

Keanu Reeves en 'John Wick 4' Diamond Films

1 - John Wick 4. 1.188.434 euros y 160.752 espectadores en tres días.

2 - El hotel de los líos. García y García 2. 489.854 euros y 75.721 espectadores en tres días.

3 - Mari(dos). 454.997 euros (y en 17 días, 2.576.910 euros y 389.452 espectadores).

4 - 65. 410.070 euros y 58.030 espectadores en tres días.

5 - Momias. 330.897 euros (y en 31 días, 4.874.268 euros y 786.668 espectadores).

6 - Creed III. 234.691 euros (y en 24 días, 4.483.010 euros y 652.069 espectadores).

7 - Shazam! La furia de los dioses. 232.527 euros (y en diez días, 1.026.688 euros y 151.454 espectadores).

8 - Scream VI. 206.385 euros (y en 17 días, 1.697.214 euros y 247.205 espectadores).

9 - Louis Tomlinson: All Of Those Voices. 141.030 euros (y contando su recaudación desde el estreno, el miércoles día 22, 236.219 euros y 21.052 espectadores).

10- Todo a la vez en todas partes. 106.520 euros (y en 307 días, 1.284.098 euros y 198.589 espectadores).

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.