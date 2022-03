John Waters defiende a Johnny Depp: "Nunca le he visto portarse mal con una mujer"

Como demuestra la experiencia desde hace ya medio siglo, el encuentro entre John Waters y una grabadora siempre proporciona resultados interesantes. El director de Pink Flamingos y Los asesinatos de mamá lo ha demostrado durante una entrevista con el New York Times (vía The Playlist y Paper) en la cual, entre otras cosas, tiene tiempo para romper una lanza por su amigo Johnny Depp.

Hablando de la llamada 'cultura de la cancelación', un tema que preside la entrevista, Waters menciona al actor, con quien trabajo en Cry-Baby (1990). "No voy a pasar lista a todas las personas que han sido canceladas y decir lo que pienso, pero nunca he visto a Johnny Depp portarse mal con una mujer en mi vida. Y he tomado drogas y me he emborrachado con él", recuerda.

Si bien Waters matiza sus declaraciones y reconoce que su evidencia al respecto es anecdótica, el nombre de Depp puede provocar reacciones feroces y muy encontradas. Recordemos que las acusaciones de violencia doméstica por parte de su ex Amber Heard le han salido muy caras al actor, hasta el punto de perder su papel en Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore.

Y, hablando de la saga Harry Potter, Waters también tiene palabras escogidas para J. K. Rowling. "Está bien que no nos pongamos retroactivos, porque tendríamos que cancelar a prácticamente todos los artistas", bromea antes de decir que él, personalmente, cancelaría a la escritora británica por su hostilidad hacia el colectivo transgénero.

"Dadle algo de Preparation H [una popular pomada contra las hemorroides] a ver si se le quita la transfobia. ¿Qué es lo que pasa con ella?", declara Waters. Y, si bien se apresura a matizar que todo lo que dice tiene intención humorística, añade: "Deberíamos organizar brigadas fecales y llevar a cabo 'terrorismo de truños' para demostrar que lo de los pronombres va en serio".