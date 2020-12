John Travolta recrea el baile de 'Pulp Fiction' disfrazado de Santa Claus

Existen pocos bailes cinematográficos tan icónicos como el que comparten John Travolta y una Uma Thurman descalza y sibilina en Pulp Fiction. Un baile, que está inspirado en otras dos grandes películas: Bande á part, de Jean-Luc Godard, y Ocho y medio,el clásico surrealista-autobiográfico de Federico Fellini.

Aunque ahora cuesta creerlo, en aquel momento Thurman no estaba del todo segura de que aquella escena bailonga de la producción de Quentin Tarantino fuese a funcionar y hasta le dijo al director queYou Never Can Tell (la canción de Chuck Berry que suena durante la secuencia) no le gustaba. Sin embargo, la actriz no podría haber estado más equivocada porque no hay fan de Pulp Fiction (y del cine) que no haya tratado de repetir aquellos pasos de baile.

John Travolta, que ya había demostrado lo bien que se le daba eso de mover las caderas en Grease o Fiebre del sábado noche,ha recreado ahora el emblemático baile de Pulp Fiction vestido de Santa Claus. Se trata de un anuncio de la empresa bancaria Capital One en la que un Travolta con barba blanca y vestido de rojo está haciendo compras online cuando recibe una videollamada de Samuel L. Jackson, su compañero en el filme de Tarantino. Y lleva en la camiseta una hamburguesa navideña. ¿Casualidad? Lo dudamos.

El anuncio termina con Santa Claus y la señora Claus (Dana Daurey) recreando el baile de la película al son de Run Run Rudolph, también de Chuck Berry. A continuación, puedes ver el momento: