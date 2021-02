John M. Chu (‘En un barrio de Nueva York’) dirigirá el musical ‘Wicked’

Desde que en 2003 Winnie Holzman y Stephen Schwartz estrenaran Wicked y se convirtiera en uno de los espectáculos más exitosos de la historia de Broadway, Hollywood ha querido desarrollar una adaptación destinada a los cines. Mientras esta precuela de El mago de Oz centrada en cómo Elphaba Tropp se convertía en la Malvada Bruja del Oeste acumulaba temporadas sobre los escenarios (17 lleva ya), Universal confirmó que estaba trabajando en una película allá por 2016, sin que se fijara un estreno hasta tres años después, para diciembre de 2021. Este año, sin embargo, no veremos Wicked en cines, porque tal y como recogíamos su director designado había abandonado la producción.

Luego de imponerse a una serie de directores formada por James Mangold, J.J. Abrams o Ryan Murphy, Stephen Daldry (Billy Elliot) se comprometió a dirigir Wicked, pero el pasado octubre confirmó que no seguiría adelante, planteándose Universal entonces darle la batuta a un Steven Spielberg que recién acababa de probar el musical con West Side Story. Finalmente, según Deadline, el estudio ha encontrado un sustituto en John M. Chu, realizador en alza tras el fenómeno de Crazy Rich Asians que no es en absoluto desconocedor del género: en su currículum encontramos Street Dance, Step Up 3D o, claro, En un barrio de Nueva York, la adaptación del musical de Lin-Manuel Miranda cuyo estreno ha sido pospuesto varias veces, hasta quedar fijado para este verano.

Hace pocos días sabíamos que Chu, vinculado a la próxima serie de Willow en Disney+ desde que fuera anunciada, había tenido que abandonar el proyecto por razones familiares, dejando la dirección en manos de Jonathan Entwistle. Parece que los plazos de Universal para que trabaje en Wicked le convienen algo más, aunque el estudio no ha llegado a dar una fecha alternativa luego de haberla sacado de su calendario cuando Stephen Daldry dejó la dirección. Basado en la novela de Gregory Maguire Wicked: Memorias de una bruja mala, tiene por delante la difícil tarea de emular su éxito sobre las tablas, y no dejar que un precedente como Cats (el último gran espectáculo de Broadway en ser adaptado al cine) le desanime.