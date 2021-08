John Lithgow se apunta a lo nuevo de Martin Scorsese, 'Killers of the Flower Moon'

Mientras otros se dedican a desenterrar hachas de guerra y mandarle recaditos por aquellas palabras hacia Marvel que aun siguen teniendo eco, Martin Scorsese sigue a lo suyo que no es otra cosa que lo que mejor se le da: hacer cine. El director de Toro Salvaje o El lobo de Wall Street se encuentra en plena preparación de su próxima película, para la que va a contar con una incorporación de lujo.

John Lithgow se ha convertido en el último fichaje de Killers of the Flower Moon, la película que prepara Apple bajo el mandato de Scorsese. El veterano actor británico se une así a un reparto estelar formado ya por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons o el también recién incorporado Brendan Fraser. Lithgow, que es principalmente conocido por sus papeles en televisión (The Crown), también ha sido nominado dos veces al Oscar y participado en varias películas de un buen amigo de Scorsese, Brian de Palma.

De hecho, no podría tener más que ver esta relación, pues si en las películas del cineasta de Impacto o En nombre de Caín daba vida a asesinos en serie y demás personajes maníacos, en Killers of the Flower Moon es justo al revés. Lithgow interpretará el papel de uno de los fiscales encargado del caso de los asesinatos de los indios nativos Osage, que tuvo lugar en Oklahoma en los años 20. La película está escrita por Eric Roth y el propio Scorsese, pero basada en el libro homónimo que relata estos acontecimientos, escrito por David Grann y publicado en 2017.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.