John Cleese se une a lo nuevo de Roman Polanski

Desde finales de los 70 Roman Polanski es un fugitivo en EE.UU., lo que no le ha impedido cultivar una provecta carrera en el ámbito europeo. Su último film, El oficial y el espía, se planteaba como una reflexión encubierta en torno a la propia imagen pública del cineasta y los juicios mediáticos, y tuvo un exitoso recorrido por Europa. Mientras ningún estudio británico o estadounidense quería distribuir la película, El oficial y el espía cosechó buenas críticas y ganó varios premios César. No había, pues, impedimento alguno para que Polanski siguiera trabajando, y el año pasado trascendió que la cadena italiana Rai estaba produciendo su nuevo film, de financiación suiza. El título es The Palace, y está escrito por Polanski en compañía de su colaborador habitual Jerzy Skolimowski.

The Palace acaba de fichar para un papel principal a John Cleese, miembro de los Monty Python que también ha intervenido en Fawlty Towers o en Un pez llamado Wanda. El anuncio de su presencia en lo nuevo de Polanski viene en paralelo al de Fortunato Cerlino, conocido por ser el mafioso Pietro Savastano en la serie Gomorra. Ambos se incorporan a un reparto internacional que ya cuenta con el estadounidense Mickey Rourke en compañía del alemán Oliver Masucci y la francesa Fanny Ardant. Wild Bunch se encarga finalmente de distribuir el film, a la espera de concretar a qué territorios podría llegar teniendo en cuenta los problemas que rodean la figura de Polanski, cuyo historial delictivo no le impidió ganar en 2002 el Oscar a Mejor dirección por El piano.

En este tiempo Polanski ha perdido el favor de Hollywood, siendo expulsado de la Academia, pero ha encontrado forma de encauzar sus proyectos por otras vías. The Palace, según recoge Deadline, se ambienta en la Nochevieja de 1999, y propone una historia coral según la perspectiva tanto de trabajadores como de huéspedes. Teniendo en cuenta las características de la película, es probable que conozcamos nuevos fichajes tras Cleese y Cerlino.

