John Carpenter volverá finalmente a dirigir (una serie y de forma remota)

Desde 2010, cuando hizo Encerrada con el protagonismo de Amber Heard, John Carpenter se ha mantenido apartado de la dirección. El icónico director de terror (que tanto ha hecho por el género a través de títulos como La noche de Halloween, ¡Están vivos! o La cosa) ha preferido en este tiempo dedicarse a la vida contemplativa, lo que pasa tanto por dedicarse a los videojuegos como por recibir ingentes sumas de dinero en tanto a las franquicias que ha impulsado. Halloween, sin ir más lejos, estrenó el año pasado su última entrega, El final.

Esta película contó con una banda sonora en la que participaba Carpenter, como tímido desafío a la jubilación que ahora se ha visto repentinamente concluida: el responsable de En la boca del miedo ha vuelto a ponerse tras las cámaras. Según recoge Prague Reporter, recientemente Carpenter ha aparecido en el evento Texas Frightmare Weekend de Irving, Texas, para hablar de sus planes de futuro. Los cuales pasan por publicar un nuevo disco, y por dirigir una serie de televisión de la que ha confirmado título y modus operandi.

Se trata de Suburban Screams o, más exactamente, John Carpenter’s Suburban Screams. “Los gritos suburbanos de John Carpenter”. La serie se ha rodado en Praga, pero Carpenter no ha tenido que desplazarse a República Checa porque… la ha dirigido en remoto. “Acabo de terminar de dirigir, a distancia, una serie llamada Suburban Screams”, explicó durante el evento. “Se grabó en Praga, yo me senté en el sofá y la dirigí. Fue increíble”. Carpenter no ha dado más detalles que esos.

Del título inferimos que es una serie antológica, acaso compuesta por capítulos autoconclusivos de terror, y Carpenter se ha hecho cargo de ella desde su casa de Hollywood: no se ha movido de EE.UU. Sí ha trascendido por otra parte que Suburban Dreams ha quedado registrada en el fondo para producciones checas, y que tiene a la productora Milk and Honey Pictures involucrada. Esta empresa se hizo cargo recientemente de Fundación, adaptación de Isaac Asimov destinada a Apple TV+.

La serie se habría grabado, con la lejana mediación de Carpenter, en los Estudios Praga de Letňany. Aún no sabemos si el cineasta (que también habló veladamente sobre una próxima secuela de La cosa) tiene plataforma de streaming apalabrada, y tampoco ha trascendido ningún intérprete. Igualmente, no deja de ser una buena noticia que el firmante de Golpe en la pequeña China haya vuelto a las andadas.

