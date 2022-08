John Boyega no está interesado en trabajar con Marvel: “Quiero ideas nuevas y frescas”

Desde que John Boyega saltara a la fama internacional por su papel como Finn en la nueva trilogía de Star Wars, el público ha conocido el carácter complicado y las numerosas declaraciones polémicas del actor, que no duda en meterse en fregados constantemente. Ahora, los rumores sobre su posible aparición en el Universo Cinematográfico de Marvel han provocado que el estadounidense niegue este asunto, con unas palabras que podrían no gustar a muchos.

"No me uniré al MCU. Eso no está en mi visión ahora. Quiero hacer cosas con matices. Quiero donar mis servicios a las películas originales independientes que vienen con ideas nuevas y frescas, porque sé que es muy difícil superar a Iron Man en ese universo", ha declarado el actor sobre los trabajos de Marvel para la revista Men’s Health.

Esto no impide que Boyega no reconozca también el valor de algunas de las producciones marvelitas. "Hay gente que está viendo Falcon y el Soldado de Invierno y hablando de la importancia de Falcon en la serie. Han hecho muy bien en engrandecerlo, que es algo con lo que concuerdo", señala Boyega sobre la importancia de la diversidad en el MCU.

En lo últimos años, Boyega ha tenido que enfrentarse al estrés y la ansiedad por un enorme número de trabajos, que se sumaban a sus problemas personales. Una serie de hechos que provocaba su salida repentina e inesperada del filme de Netflix Rebel Ridge.

Este mismo año, Boyega aparecerá en el thriller 892 (de Abi Damaris Corbin), próximamente también lo veremos en They Cloned Tyrone, The Woman King, The Test y Attack the Block 2.

