John Boyega encarna a un abogado idealista en el tráiler de ‘The Naked Singularity’

¿Qué hay mejor que un drama judicial? Probablemente, un drama judicial protagonizado por un abogado idealista cuya fe en el sistema se resquebraja en tiempo real. Es el tropo estrella de las películas de juicios y algo difícilmente irresistible para los fans de este subgénero, de ahí que estos no vayan a querer perderse un film como The Naked Singularity. Se trata de un thriller dirigido por el debutante Chase Palmer sobre un guion que ha escrito él mismo en compañía de David Matthews, y basándose en la novela homónima de Sergio De La Pava publicada en 2008. Sus protagonistas son John Boyega, Olivia Cooke, Bill Skarsgård y Ed Skrein.

The Naked Singularity viene producida por Ridley Scott, pero lo más llamativo de la propuesta es que va a suponer la primera vez que veamos a Boyega luego de lo ocurrido en el rodaje de Rebel Ridge, nueva película de Jeremy Saulnier para Netflix. De la noche a la mañana, y esgrimiendo motivos familiares, el actor de Star Wars abandonó el rodaje, pero las circunstancias sospechosas de esta espantada no tienen por qué, al menos momentáneamente, afectar a su carrera. Más allá de The Naked Singularity, la actuación de Boyega en Small Axe (serie antológica de Steve McQueen) ha sido muy aclamada, y en el futuro aparecería en la secuela de Attack the Block que vuelve a dirigir Joe Cornish.

En cuanto a The Naked Singularity, cuenta la historia de Casi, un abogado de oficio afincado en Nueva York que se empeña en abordar su trabajo con una gran fe en el ser humano. No obstante, cada vez es más consciente de la corrupción de su entorno, en una situación que le conducirá a involucrarse con una antigua cliente (Cooke) en una trama criminal. El film de Palmer tiene previsto estrenarse el próximo 6 de agosto en EE.UU. para algo después (el día 13) pasar a estar disponible en vídeo bajo demanda. Es probable, por todo ello, que si llega finalmente a España lo haga a través de algún servicio de streaming.

Puedes ver su tráiler bajo estas líneas.

