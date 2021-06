John Boyega abandona la nueva película de Jeremy Saulnier a mitad de rodaje

Luego de deslumbrar con películas como Blue Ruin o Green Room, Jeremy Saulnier se alió con Netflix conservando ese toque tan personal que le había hecho acaparar la atención de varios festivales independientes. El resultado fue Noche de lobos, y al parecer la asociación fue lo suficientemente satisfactoria como para que Saulnier y el gigante del streaming repitieran. No obstante, el rodaje de Rebel Ridge ha estado marcado por los problemas. Primero, el coronavirus obligó a que este se pospusiera de abril de 2020 al reciente 3 de mayo en Louisiana, y ahora el actor protagonista ha abandonado la producción de la noche a la mañana.

¿Y quién es ese actor protagonista? Pues nada menos que John Boyega, quien según recoge Deadline se ha visto obligado ausentarse por “razones familiares”, sin especificar más. Lo cual ha provocado que Netflix tenga que buscar un sustituto para el actor de Star Wars: “Seguimos comprometidos con la extraordinaria película de Jeremy Saulnier y estamos deseando volver a la producción”, declaraba un portavoz del estudio. “Nuestra intención es continuar trabajando con la compañía de John Boyega, UpperRoom Productions, y también en nuestra próxima película They Cloned Tyrone, donde también participa”.

They Cloned Tyrone es una comedia de ciencia ficción que Boyega protagoniza junto a Jamie Foxx y Teyonah Parris (Bruja Escarlata y Visión), y afortunadamente esta pudo completar su rodaje antes de este imprevisto. Ahora la incógnita no es solo a qué intérprete fichará Saulnier para Rebel Ridge, sino también en qué medida podrá afectar lo ocurrido a futuros proyectos que Boyega tenía en agenda, como la anunciada secuela de Attack the Block. En lo que respecta a Rebel Ridge, ha sido descrita como un thriller que explora las injusticias de EE.UU. a través de acción, suspense y humor negro, contando con un guion firmado por el propio Saulnier. Netflix aún no tantea ninguna fecha de estreno.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.