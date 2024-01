Jodie Foster confirma que pudo ser la princesa Leia en 'Star Wars' y por qué lo rechazó

Lo que podría haber cambiado uno de los personajes más icónicos del séptimo arte según la actriz que lo habría interpretado. Y es que Jodie Foster ha confirmado en una entrevista en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon que le ofrecieron el papel de la princesa Leia en Star Wars, que se estrenaría en 1977 (aquí bajo el título de La guerra de las galaxias, luego rebautizada por el mismo George Lucas como Episodio IV: Una nueva esperanza con el estreno de su posterior trilogía precuela) convirtiéndose en la película más taquillera de la historia hasta el momento.

Pero, ¿por qué llegó a rechazar el papel? "Has estado en muchos papeles icónicos y nos encanta lo que haces", le dijo Jimmy Fallon en el programa de la NBC, aprovechando la presencia de la actriz para la promoción de la miniserie True Detective: Noche polar. Y luego le preguntó: "Pero vi esto en Internet: te ofrecieron el papel de la princesa Leia en Star Wars, ¿es cierto?". Y ella no dudó en confirmarlo. "Así fue, sí. Iban a por una princesa Leia más joven, pero tuve un conflicto. Iba a hacer una película de Disney y simplemente no quería retirarme porque ya estaba bajo contrato”.

Por entonces tendría 13 o 14 años, y pese a su corta edad ya había destacado de niña, desde los seis años, participando sobre todo en series y en películas como Alicia ya no vive aquí de Martin Scorsese de 1973. Pero su salto a la popularidad se produjo con la no menos mítica Taxi Driver también de Scorsese y que le supuso su primera candidatura al Oscar como mejor actriz de reparto por su rol de prostituta menor de edad, con tan solo 14 años en el momento de las nominaciones.

Sin duda, el papel de la princesa Leia, que acabaría interpretando Carrie Fisher con 19 años durante el rodaje, no solo habría dado un vuelco inesperado a su carrera sino también el del personaje, convertido en una princesa Leia aún preadolescente. Pero, a Jodie Foster no le afectó para proseguir con su trayectoria, ganándose el prestigio y respeto de crítica y público con cada una de sus nuevas películas, obteniendo dos Oscar a la mejor actriz, por Acusados y El silencio de los corderos, e incluso labrándose una carrera como directora.

¿No llegó a ser princesa por "un viernes loco"?

Jodie Foster y Barbara Harris en 'Viernes loco' de 1976 Disney

En cuanto a Star Wars y Carrie Fisher, la actriz valoró que "hicieron un trabajo increíble. No sé cómo de bien lo hubiera hecho yo. Quizá hubiera tenido un cabello distinto, Podría haber sido el de una piña", acabó bromeando en referencia al célebre peinado con los dos moños tipo ensaimada o "cinnamon buns" (rollos de canela) que lució Carrie Fisher en su primera película como Leia.

Sin embargo, lo que no llegó a desvelar fue la película de Disney por la que tuvo que declinar ser la princesa más popular de todas las galaxias. La hipótesis es que se trataría de la comedia fantástica Viernes loco (Freaky Friday) de 1976 y en el que una madre e hija intercambian cuerpos y sus correspondientes roles domésticos y estudiantiles. Se estrenó en cines en enero de 1977 sin un especial éxito de taquilla, y en 2003 Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan protagonizaron un remake titulado Ponte en mi lugar.

Vídeo de la entrevista de Jimmy Fallon a Jodie Foster

