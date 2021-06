Joaquin Phoenix volverá a trabajar con Lynne Ramsay tras ‘En realidad, nunca estuviste aquí’

“Está loco, pero es el mejor actor que he conocido”. Estas eran las palabras que le dedicaba la directora Lynne Ramsay a Joaquin Phoenix durante su reciente visita al Cinema Jove de Valencia. La cineasta británica acudía al festival para recibir el premio Luna de Valencia en reconocimiento a su trayectoria, y en pleno acto lanzó una información de la que se ha hecho eco El Español: va a volver a trabajar con Phoenix. Luego de la gran experiencia que supuso En realidad, nunca estuviste aquí, el actor ganador del Oscar por Joker protagonizará su nueva película, que lleva por título Polaris.

“Todo lo que hace en el rodaje tiene un motivo (...) Es imposible no emocionarte cuando estás preparando una película con Joaquin”, explicó Ramsay. Polaris supondrá una reunión en más de un sentido, puesto que como coprotagonista encontraremos a Rooney Mara, actriz que ya ha trabajado con Phoenix hasta en tres ocasiones antes y que de hecho es su actual pareja sentimental. Coincidieron por primera vez en Her de Spike Jonze, empezando a salir posteriormente a aparecer en María Magdalena (donde Phoenix interpretaba a Jesucristo y Mara al personaje titular), y de forma previa a que ambos intervinieran en No te preocupes, no llegará lejos a pie, de Gus Van Sant.

En lo que respecta a Ramsay, se trata de una cineasta enormemente aclamada con una relación muy estrecha con el Festival de Cannes, donde ha competido en varias ocasiones. Luego de dirigir títulos de culto como Ratcatcher o Tenemos que hablar de Kevin, adaptación de la increíble novela homónima de Lionel Shriver, Ramsay volvió a concursar en 2017 con En realidad, nunca estuviste aquí, un intenso thriller que fue alabado como de lo mejor del año. En el marco de Cannes el film obtuvo los premios de Mejor guion para Ramsay y Mejor actor para Phoenix.

Ahora, Polaris no es el único proyecto que encontramos en la agenda de Ramsay, puesto que en los últimos meses la realizadora ha sido asociada tanto a Stone Mattress, adaptación de un relato de Margaret Atwood, como a La chica que amaba a Tom Gordon, película basada en la novela de Stephen King del mismo título. Se desconoce qué prioridad tendrá Polaris entre estos títulos.

