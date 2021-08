En 2003 Disney produjo Hermano oso, centrándose en las peripecias de un cazador inuit que un buen día se transformaba en uno de esos osos que hasta ahora intentaba cazar. Actualmente no se trata de una película muy recordada, pero el caso es que en su momento contó con Joaquin Phoenix entre sus intérpretes de doblaje, poniendo voz a Kenai: hecho que ha acogido una sorprendente relevancia estos días por cómo el ganador del Oscar se ha “reencontrado” con los animales que en su momento usara Disney como modelos para las criaturas animadas de Hermano oso. Ellos son Bruno y Bambi, y Phoenix se ha comprometido a que vivan en un lugar mejor del que viven ahora.

Según recoge The Hollywood Reporter, Phoenix ha interpuesto una reclamación contra el Rancho Bearadise de Florida. Fundado en 1926, se trata de una institución que supuestamente tiene como objetivo “educar y concienciar para la preservación del hábitat y la conservación de todas las especies de osos”, pero en la práctica sus negocios son algo cuestionables. Bearadise, comandado por su propietaria Monica Welde, ofrece los 13 osos que tiene en sus instalaciones para trabajar en proyectos de cine y televisión (así es como Bambi y Bruno acabaron en Disney), y ferias itinerantes. Los animales de Bearadise también están disponibles para bodas, anuncios y algo llamado “bearthday parties”.

Dicho de otro modo, el rancho de Welde se lucra de la utilización de estos animales en negocios de lo más variopinto, y es justo contra lo que ha alzado la voz la estrella de Joker. Renombrado vegano y activista por los derechos de los animales, Phoenix ya ha abogado en el pasado por los derechos de las vacas y consiguió que los menús en las galas de premios de Hollywood no se limitaran a la carne, y ahora reclama que Bruno y Bambi deberían salir de Bearadise. El intérprete ha enviado una carta a Welde en la que solicita que los osos sean enviados a un “santuario acreditado” donde no sean explotados.

“Estos osos se merecen algo mejor que una vida en la carretera, donde se les roba todo lo que es natural e importante para ellos. Si te pones en su lugar, estoy seguro de que también lo verías”, escribe Phoenix dirigiéndose en todo momento a Welde. “Sabes de primera mano que los osos son animales curiosos a los que les encanta trepar, cavar, buscar comida y jugar. Su sentido del olfato y sus patas evolucionaron para que pudieran buscar pareja y comida a lo largo de grandes distancias. Esos rasgos se desperdician en las ferias del condado, donde son relegados a jaula de transporte cuando no están tirando aros sobre sus cabezas y llevando pelotas de baloncesto frente a multitudes de extraños”.

No es la primera polémica que afronta Bearadise, ya que hace unos meses Welde fue citada para declarar por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre, acusada de violar “leyes estatales”: la propietaria del rancho habría permitido que un equipo de noticias de la televisión local le diera comida al oso sin ningún tipo de barrera de seguridad. “Bambi y Bruno nunca experimentarán la vida en la naturaleza. No podrán olfatear los salmones ni atravesar montañas, pero eso no significa que sus vidas no puedan mejorar?”, prosigue, por su parte, la carta de Phoenix.

“¿Considerarías poner fin a los trucos y a los viajes y dar a todos los osos de tus instalaciones la oportunidad de vivir como osos? Si quiere hacer lo que realmente es mejor para ellos, permítame ayudarle con los trámites para trasladarlos a un santuario acreditado”. Hasta ahora no ha habido respuesta por parte de Welde.

