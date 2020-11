Joaquin Phoenix estaría en conversaciones para protagonizar lo nuevo de Ari Aster

Hace algunos meses, Ari Aster revelaba que su siguiente película iba a ser una “comedia pesadillesca” de cuatro horas. Dado el retorcido humor de este cineasta y lo mucho que le gusta jugar con las expectativas (sobre todo a la hora de desvincular sus trabajos del terror convencional), era prudente tomar con distancia estas declaraciones, pero parece que Aster se ha puesto oficialmente en marcha y ya sabe quién debería ser el protagonista de esta nueva obra, cómica o no: Joaquin Phoenix, que recientemente ganaba el Oscar por su trabajo en Joker y confirmaba su vinculación a Kitbag, la película sobre Napoléon Bonaparte dirigida por Ridley Scott.

La película, según recoge Discussing Film, se titula Beau is Afraid y está encabezada por un personaje a la medida del atormentado rostro de Phoenix: Beau es un ansioso pero atractivo hombre que tiene una difícil relación con su estricta madre, a causa principalmente de no haber conocido a su padre. Cuando esta muere en misteriosas circunstancias, Beau hace un sorprendente descubrimiento y empieza a lidiar con varios sucesos paranormales que pondrán en jaque su cordura. Beau is Afraid está ahora descrito como un film de “horror surrealista”, y no hay forma de saber si es el mismo proyecto al que tiempo antes Aster se refería como una ambiciosa comedia.

En cualquier caso, la historia se adscribe a inquietudes ya rastreadas en películas como Hereditary y Midsommar: los dos films que le han valido a Aster para convertirse en un nombre imprescindible del género. Beau is Afraid aún no cuenta con estudio que se haga cargo de él, pero dada la estrecha relación del cineasta con A24 (que se encargó de sacar adelante sus anteriores títulos) es probable que ambos repitan colaboración. Por lo pronto, solo queda cruzar los dedos para que Phoenix acepte ser el asustado Beau.