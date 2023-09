Jimmy Fallon es acusado de fomentar un ambiente de trabajo tóxico en su late night

Hoy por hoy The Tonight Show no está en antena. La huelga de guionistas de Hollywood ha obligado a que el famoso late night frene sus emisiones, forzando a que Jimmy Fallon se una a otros presentadores (particularmente Stephen Colbert y Seth Meyers) para impulsar un podcast como alternativa. Aún así, The Tonight Show está renovado hasta 2026 y teóricamente no iba a haber problemas con la permanencia al frente de Fallon, que es su presentador desde que en 2014 acudiera a sustituir a Jay Leno y cultivara una imagen afable frente a los medios. Una imagen que Rolling Stone ha venido a cuestionar.

La revista ha publicado un reportaje que, a partir de los testimonios de varios empleados, retrata el ambiente de trabajo de The Tonight Show como uno realmente tóxico. En él los trabajadores serían intimidados y menospreciados por sus jefes (empezando por el propio Fallon) mientras las diversas quejas a Recursos Humanos no eran reconocidas. Esta serie de abusos habría provocado efectos negativos en su salud mental, de forma que entre los empleados fuera habitual bromear con suicidarse, y los camerinos de invitados pasaran a conocerse como “salas del llanto”, donde iban a desahogarse tras una jornada de maltrato.

El reportaje se basa en lo contado por dos miembros del personal actual y 14 exempleados, ninguno de los cuales ha dado su nombre. NBC, para sofocar el fuego, habría ofrecido otros 20 miembros del personal para apoyar a Fallon antes de que saliera adelante el artículo, defendiendo a Chris Miller (actual showrunner) como “un líder querido y respetado” y a Fallon como alguien igualmente “muy querido por el personal”. “Juntos están comprometidos a fomentar un ambiente positivo”.

Rolling Stone no quiso incluir estas fuentes; parece además que ninguna de las nuevas experiencias compartidas era realmente positiva. En síntesis, se responsabiliza a Fallon de un clima “muy fuera de los límites de lo que se considera normal en la televisión nocturna”. El antiguo cómico de Saturday Night Live es descrito como alguien irritable y errático, con tendencia a arrebatos de ira donde humillaba a compañeros. También se deja caer que se debe a un supuesto alcoholismo: dos empleados aseguran haberle visto borracho en un ensayo de 2017.

Un historial muy problemático

Otros dos, entre 2019 y 2020, afirman haber olido alcohol, y otros que vieron varias veces a Fallon con una perceptible resaca. Habría habido insultos personales, emails agresivos, y un desagradable incidente cuando otro cómico consagrado, Jerry Seinfeld, estaba en el set. Entonces Fallon habría regañado con dureza injustificable a un empleado, solo disculpándose cuando Seinfeld le forzó a hacerlo. Hay que decir, sin embargo, que el mismo Seinfeld lo ha negado a posteriori: esto habría sido una “tergiversación idiota” de los acontecimientos.

“Me burlé de Jimmy por una metedura de pata y todos nos echamos unas risas por lo raro que era que Jimmy se despistara. No fue incómodo en absoluto”. Por otra parte, también habría habido problemas a cuenta de la cuestión racial. En 2020, en plena afloración del Black Lives Matter, resurgió un sketch donde Fallon aparecía con blackface. Algo por lo que se disculpó puntualmente, y a partir de entonces el showrunner de aquel momento, Gavin Purcell, organizó reuniones periódicas sobre sensibilidad racial. Una vez Purcell se marchó, y le sustituyeron Jamie Granet-Bederman y Needa Sweiss, todo cambió.

Granet-Bederman empezó a intimidar al personal, con fijación especial en los trabajadores negros (“¿Qué os pasa en el pelo?”, bromeaba) y con hacer comentarios sobre la comida y el físico de algunos empleados. Granet-Bederman terminó siendo sustituida por el citado Miller, pues esa es otra narrativa que subyace al historial de The Tonight Show con Fallon: el fugaz encadenado de showrunners. En nueve años de emisión, el programa ha pasado por seis equipos distintos con nueve showrunners.

No es la primera vez que la figura de Fallon es cuestionada frente a la opinión pública. El año pasado se vio envuelto en acusaciones de conducta sexual inapropiada contra un antiguo compañero de Saturday Night Live, Horatio Sanz. La víctima dijo haber sido seducida y agredida por Sanz, mientras Fallon (junto a Lorne Michaels y Tracey Morgan) permitían esta conducta. Fallon incluso le habría invitado a fiestas y a beber con él y Sanz cuando aún era una adolescente.

El presentador ya ha reaccionado a la aparición del reportaje, y según Hollywood Reporter no ha negado nada. Durante una reunión de emergencia con Miller, de hecho, se habría disculpado. “Es vergonzoso y me siento muy mal. Lo siento si te he avergonzado a ti y a tu familia y amigos. Me siento tan mal que ni siquiera puedo decirlo”, aseguró. Nunca fue su intención “crear este tipo de ambiente”. “Quiero que este programa sea divertido. Debería ser inclusivo para todo el mundo”.

