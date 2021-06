¿Jim Halpert dando órdenes a Thomas Shelby? Así ha sido para John Krasinski dirigir a Cillian Murphy

Tras el éxito mundial de Un lugar tranquilo, ¿qué tipo de desafío artístico implicaba esta secuela?

Es un gran desafío porque uno siempre piensa en cómo puede superarse, en cómo puede mejorar. Nunca se me pasó por la cabeza hacer una secuela. La primera película fue un proyecto muy personal para mí. Aunque suene a locura, era una carta de amor para mis hijas. ¿Cómo superas eso?

¿Te has sentido más cómodo dirigiendo a tu mujer en esta segunda ocasión?

Para ser honesto, en un primer momento no sabíamos si esto funcionaría. Siempre hemos sido muy respetuosos con la carrera del otro. Nunca me involucro en las decisiones que toma Emily, a no ser que comparta ideas conmigo, y entonces sí que le doy mi opinión. Así que siempre hemos tenido esta relación increíblemente respetuosa y muy honesta. Me encanta trabajar con Emily. Es la mejor colaboradora que he tenido, sin duda.

Cillian Murphy y John Krasinski durante el rodaje de 'Un lugar tranquilo 2' Cinemanía

¿Cómo ha sido trabajar con Cillian Murphy?

Trabajar con Cillian es genial. Es uno de los mejores actores con los que he coincidido. Siempre he sido un gran admirador de su trabajo. Pero en esta película, en particular, hace un papel que es realmente difícil de interpretar. Su personaje es, probablemente, uno de los más divertidos que he escrito. Es uno de mis personajes favoritos, es enigmático. Tiene que decidir si quiere abrir su corazón y ser parte de otra comunidad.

¿Cómo te preparaste para dirigir por primera vez?

Creo que he estado estudiando en secreto a todos los directores con los que he trabajado en mi vida. Nunca había querido ser director, para nada... Sin embargo, aquí estamos.

Con todo lo que está pasando, ¿te sientes esperanzado o preocupado?

Sin duda, todo el mundo se siente afectado de la misma forma. Pienso que hay muchos interrogantes y es un momento aterrador, pero soy una de esas personas que cree que hay que seguir siendo optimista.