Jessica Chastain, Marion Cotillard y Johnny Depp pondrán glamur al Festival de San Sebastián. Películas destacadas

El cine volverá a ser protagonista en Zinemaldia, pero también las estrellas y cineastas que pisarán la alfombra roja para deleite de los fans y ampliar el eco mediático. Y la 69ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián irá sobrada de todo ello. Sus pantallas se iluminarán este mismo viernes 17 de septiembre y así permanecerán hasta el sábado 25.

Entre las novedades, se ha eliminado la distinción por géneros en las categorías de interpretación, solo habrá Concha de Plata para protagonista e interpretación de reparto. Además, se ha organizado una sesión sorpresa para la tarde de la última jornada del certamen. También se ha incrementado el aforo para los espectadores y el número de acreditados respecto al año pasado "gracias a las vacunas y a la evolución de la pandemia", según destacó José Luis Rebordinos, director del Festival.

En la gala de inauguración habrá programa doble. El reputado director chino Zhang Yimou tendrá el honor de abrir el telón con Un segundo, acompañado de Rosa Rosae. La Guerra Civil, un corto de Carlos Saura de seis minutos realizado a través de imágenes, dibujos y fotografías, y desde la perspectiva de un niño. Para la clausura la elegida ha sido una película española, Las leyes de la frontera de Daniel Monzón.

A por la Concha de Oro

16 largometrajes competirán por el máximo galardón. Además de Un segundo, entre las producciones internacionales destacan títulos como la francesa Arthur Rambo de Laurent Cantet, la británica Benediction de Terence Davies o Los ojos de Tammy Faye de Michael Showalter.

'Camila saldrá esta noche' Gale cine SRL

También la francesa Earwig de Lucile Hadzihalilovic, la danesa As in Heaven de Tea Lindeburg, la argentina Camila saldrá esta noche de Inés Barrionuevo, la china Fire on the plain de Zhang Ji o la rumana Blue Moon debut de Alina Grigore

Producciones españolas

En la contienda por la Concha de Oro habrá cuatro. Lo nuevo de Fernando León de Aranoa, El buen ladrón; también de Iciar Bollaín, Maixabel; de Jonás Trueba, Quién lo impide; y de Paco Plaza, La abuela. Además de la coproducción Distancia de rescate de la peruana Claudia Llosa.

'Maixabel' Disney

Fuera de concurso se presentará la miniserie de seis episodios La fortuna de Alejandro Amenábar para Movistar+ y el dramático thriller La hija de Manuel Martín Cuenca. Y repartidas entre las distintas secciones, 17 será el número de producciones vascas que se presentarán en el Zinemaldi.

Otras perlas

Una de las secciones más esperadas es sin duda la de Perlas (de otros festivales). Allí se podrá ver la francesa Titane de Julia Ducournau, ganadora de la Palma de Oro en Cannes. Y también proyectadas en la Croisette, Benedetta de Paul Verhoeven, La crónica francesa de Wes Anderson, Red Rocket de Sean Baker (el realizador de The Florida Project), protagonizada por el exactor porno Simon Rex, y los documentales Jane par Charlotte de Charlotte Gainsbourg y The Velvet Underground de Todd Haynes.

'Titane' Caramel Films

Además, dos películas del japonés Ryusuke Hamaguchi, la aplaudida Drive My Car (mejor guion en Cannes) y La ruleta de la fortuna y la fantasía (Gran Premio del Jurado en Berlín). Y procedente del Festival de Venecia la sátira Competencia oficial con Penélope Cruz y Javier Bardem, y El poder del perro de Jane Champion, León de Oro a la mejor dirección. Vortex, lo nuevo de Gaspar Noé, se presentará en la sección Zabaltegi-Tabakalera, y el primer episodio de la serie documental Raphaelismo, en torno al icónico cantante Raphael, en Gala Movistar. También destacan las secciones Horizontes latinos, Nuevos directores y una retrospectiva dedicada al mejor cine surcoreano de los años 50 y 60.

La polémica

Johnny Depp no pasa por su mejor momento. Acusado de maltratos por su ex, la actriz Amber Heard, la decisión de otorgarle el premio Donostia ha generado duras críticas por parte de diversos colectivos. Sin embargo, José Luis Rebordinos ha apelado a la presunción de inocencia recordando que el actor no ha sido aún "detenido, acusado o condenado".

Johnny Depp Cinemanía

Para calmar los ánimos, el Festival junto a (H)emen, la asociación de mujeres profesionales del sector audiovisual y de las artes escénicas de Euskadi, ha organizado un debate sobre la igualdad de género.

Las estrellas

Marion Cotillard y Johnny Depp recibirán los premios Donostia a una trayectoria de cine. La actriz francesa lo recibirá en la inauguración, el mismo viernes 17. En el certamen también se proyectará Bigger than Us, un documental de la que es productora. Mientras que a Depp se le entregará el galardón el miércoles 22.

Marion Cotillard en Cannes por 'Annette. GTRES

Por la alfombra roja también desfilarán Jessica Chastain, Javier Bardem, Penélope Cruz, Stanley Tucci, Louis Garrel, Noémie Merlant, Vincent Lidon, María Valverde, Emmanuelle Devos, Dolores Fonzi, Charlotte Gainsbourg, Clarke Peters, Raphael, Simon Rex y cineastas como Céline Scimana, Sean Baker, Laurent Cantet o Julia Ducournau.

CUATRO DESTACADAS DE LA SECCIÓN OFICIAL

'Los ojos de Tammy Faye'

Jessica Chastain en Los ojos de Tammy Faye' Twentieth Century Studios

Presencia estelar, la de Jessica Chastain en Zinemaldia e interpretando a la telepredicadora Tammy Faye. Junto a su esposo Jim Bakker (Andrew Garfield) construyó todo un imperio en los años 70 y 80 con parque temático cristiano, en Carolina del Sur, incluido. Un biopic que se espera distinto viniendo del director Michael Showalter (La gran enfermedad del amor). Estreno previsto en España: 22 de febrero de 2022.

'El buen patrón'

Javier Bardem en 'El buen patrón' TriPictures

Una de las tres preseleccionadas por España a los Oscar y el reencuentro entre Javier Bardem y el director Fernando León de Aranoa, 18 años después de Los lunes al sol. La fórmula de denuncia social no exenta de poesía se aplica aquí a los conflictos laborales de los trabajadores de una empresa dedicada a la fabricación de balanzas. "El buen patrón" que encarna Bardem intentará resolverlo, a su manera. Estreno: 15 de octubre.

'Benediction'

'Benediction' BBC Films

Los grandes veteranos nunca se jubilan. El británico Terence Davies tiene 75 años, aunque desde que debutó en el largometraje en 1988 con Voces distantes solo ha realizado un documental y ocho largometrajes. El más reciente es el biopic del escritor y poeta Siegfried Sassoon, exoficial de la Primera Guerra Mundial, célebre por sus obras antibelicistas y homosexual declarado. Aún sin distribuidora en España.

'La abuela'

'La abuela' de Paco Plaza Sony

El cine de terror, con denominación de origen, también pugnará por la Concha de Oro de la mano del director que ya nos lo hizo pasar de miedo con Verónica. Paco Plaza, que también estará presente con su película en Sitges, nos propone una "encantadora" historia de relaciones entre nieta y abuela (Almudena Amor y Vera Valdez) con la que intentará ponernos los pelos de punta. Estreno: 22 de octubre.