Jerry Seinfeld se disculpa por los "aspectos sexuales" de 'Bee Movie'

En la historia de la animación reciente, Bee Movie (2007) ha quedado como un título bastante olvidable y cimentado, como tantos otros con el sello DreamWorks, en la fama de sus actores de voz. Concretamente, de Jerry Seinfeld y Renée Zellweger. ¿Qué hay de escabroso en ella, pues, para que el primero haya optado por pedir disculpas por el filme?

Pues, según recuerda Seinfeld, por las insinuaciones de que entre la abeja protagonista y la humana Vanessa Bloome (el personaje con la voz de Zellweger) podría haber algo más que una buena amistad. Tesitura esta que deja en nada el mal rollo patofílico de Howard, un nuevo héroe.

"Quiero pedir disculpas por lo que parece ser un incómodo subtexto sexual en Bee Movie, que no fue intencionado", ha declarado Seinfeld durante una entrevista con The Tonight Show (vía IndieWire).

"Después de que se estrenara la película, me di cuenta: 'Esto no es apropiado para los niños, porque parece que la abeja siente algo por la chica", explica Seinfeld. "No es una idea que queramos dar en el entretenimiento para niños".

Tanto Steve Hickner, director de Bee Movie, como Spike Feresten, uno de los guionistas de la cinta, han mantenido desde el estreno de aquella que su intención no fue incluir ningún tipo de subtexto sexual. Estas lecturas, señala el guionista, se deben a una falta de perspectiva al escribir el guion.

"Nosotros escribíamos los diálogos para Barry [Seinfeld] y Vanessa [Zellweger], luego los leíamos y teníamos que recordar: "oye, que el que está diciendo esto es una abeja, y la abeja se está peleando con el novio de ella, así que vamos a bajar el tono y a hacerlo menos romántico, que esto se está poniendo raro", recordó el guionista.